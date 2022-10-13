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Gündem Çocuk mezara, sürücü adliyeye, köpek sokağa
Gündem

Çocuk mezara, sürücü adliyeye, köpek sokağa

Bakırköy’de sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, başıboş sokak köpeklerine halen çözüm bulunamaması büyük tepkilere neden oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 22:01:00 -

Bakırköy’de sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Zana Rojhad hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Ataköy'de dün öğle saatlerinde, yol kenarında yürüyen 5 çocuğu sokak köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki Zana Rojhad Canyeva, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Çocuğa otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuk yere yığıldı.

Otomobil sürücüsü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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