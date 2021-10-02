Çocuk Kulübü köy okulu çocuklarını sevindiriyor

Düzce Belediyesi tarafından çocukların küçük yaşlardan itibaren çeşitli eğitim programlarıyla ve sosyal etkinliklerle etkin eğitim almasının amaçlayan çocuk kulübü köy okullarındaki çocukları da unutmadı. Yapılan etkinlikle köy okullarındaki çocuklarda dahil edildi. Kulüp üyesi çocuklar ve köy okulundaki çocuklar birlikte sinema filmi izledi.

Çeşitli sosyal etkinliklerle ve eğitmenler aracılığıyla çocukların eğlenerek daha etkin öğrenmelerini amaçlayan Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, üye çocukların yanı sıra köy okullarındaki çocukları da etkinliklerine dahil ediyor. Bu kapsamda Gürcü Çiftlik Köyü'nde bulunan Perihan Tulan İlköğretim Okulu öğrencilerini mutlu etmek için harekete geçen çocuk kulübü yönetici ve eğitimcileri, kulüp üyesi çocuklarla Perihan Tulan İlköğretim Okulu öğrencilerini bir araya getirerek film etkinliği düzenledi. Film öncesinde çocuklara çeşitli hediyeler veren çocuk kulübü çalışanları çocuklara çifte mutluluk yaşattı.

Çocuklar mutlu biz daha da mutlu sloganı ile düzenlenen etkinliğin, diğer köy okullarındaki çocuklarında katılımıyla devam edeceği öğrenildi.