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Çocuk Kültür ve Sanat Akademisi başlıyor

Samsunlu çocuklar rengarenk geçen ağustos ayının ardından, yeni eğitim ve öğretim yılına yine Piazza’nın eğlence dolu etkinlikleriyle hazırlanacak.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:27
Çocuk Kültür ve Sanat Akademisi başlıyor

Samsunlu çocuklar rengarenk geçen ağustos ayının ardından, yeni eğitim ve öğretim yılına yine Piazza’nın eğlence dolu etkinlikleriyle hazırlanacak.


Eylül ayı boyunca, belirli günlerde düzenlenecek olan Piazza’nın Çocuk Kültür ve Sanat Akademisinde minikler, 2019-2020 eğitim öğretim yılına yüksek motivasyonla başlayacak.


Yaz boyunca çeşitli etkinliklerle minik ziyaretçileri ağırlayan Piazza’nın koridorları Eylül ayında da çocukların neşeli kahkahaları ile çınlayacak. Piazza’nın 3’üncü katında kendileri için kurulan özel alanda birbirinden farklı materyaller ve temalarla, minikler hem öğrenecek hem eğlenecek hem de grup çalışmasıyla yeni arkadaşlıklar edinecekler.


Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine uygun etkinlikler hazırlayan Piazza’da, minikler uzman eğitmenler eşliğinde kaliteli zaman geçirirken anne babaları da AVM’nin huzurlu, ferah ve güvenli ortamında alışveriş keyfinin tadına varacak.


Çocukların, el becerilerini geliştirip, yaşıtlarıyla paylaşımlarda bulunmaları için hazırlanan etkinlik programı Eylül ayı boyunca çeşitli günlerde, 14.00, 15.00, 16.00 saatlerinde 3 seans olarak gerçekleştirilecek.



Etkinliklerle dolu Eylül ayı


5 Eylül 2019 Perşembe: Takı Tasarım Atölyesi


6 Eylül 2019 Cuma: 3 Boyutlu Tasarımlar Atölyesi


7 Eylül 2019 Cumartesi: Kolaj Tasarım Atölyesi


8 Eylül 2019 Pazar: Köpük Üzerine Pul Tasarım Atölyesi


14 Eylül 2019 Cumartesi: Keçeden Kitap Ayraç Yapımı Atölyesi


15 Eylül 2019 Pazar: Şapka Tasarım Atölyesi


21 Eylül 2019 Cumartesi: Türk Bayrağı Yapım Atölyesi


22 Eylül 2019 Pazar: Ahşap Şişelerle 3 Boyutlu Ev Maketi Yapımı Atölyesi


28 Eylül 2019 Cumartesi: Rüzgar Gülü Yapımı Atölyesi


29 Eylül 2019 Pazar: Ahşam Boyama Atölyesi

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:27
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