Çocuk Korosu’ndan büyük konser Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, verdiği konserle müzik severlerle buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, verdiği konserle müzik severlerle buluştu.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde koro tarafından şarkılar seslendirildi. Nuray Polat’ın şefliğini yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, küçük yaşlarına rağmen gösterdikleri büyük performansla dinleyenlerin bolca alkışını aldı.

Yeteneklerini konserde sergileme fırsatı bulan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu katılımcılar tarafından beğeniyle dinlendi.

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