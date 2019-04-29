0553 313 94 23

Çocuk Korosu’ndan büyük konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, verdiği konserle müzik severlerle buluştu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:27
Çocuk Korosu’ndan büyük konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, verdiği konserle müzik severlerle buluştu.


Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde koro tarafından şarkılar seslendirildi. Nuray Polat’ın şefliğini yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, küçük yaşlarına rağmen gösterdikleri büyük performansla dinleyenlerin bolca alkışını aldı.


Yeteneklerini konserde sergileme fırsatı bulan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu katılımcılar tarafından beğeniyle dinlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:27
  1. konser
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Bir fitre bedeli 23 Türk Lirasıdır"
    1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali..
    2. Ortak eksiklik insan mühendisliği
    3. Çaldıkları içki ve sigaralarla..
    4. Vali Su: “Muhtemel orman yangınlarına..
    5. İsrail'den küstah baskın!20 Filistinli..
    6. Forum İstanbul 2019
    7. Korkutelili Gaziler Çanakkale’yi gezdi
    8. Kilis’te ’mototaksi’ dönemi
    9. Başkan Gökhan Yüksel Kartallılara,..
    10. Cemal Kaşıkçı cinayetinin 1 numaralı..
    11. Tarih merakı TÜBİTAK ödülü getirdi
    12. Edirne Sosyal Bilimler Meslek..
    13. Eli öpülesi öğretmen, görme engelli..
    14. Kayıp Furkan’dan 13 gündür haber yok
    15. Düzceliler daha çok dolaşım sistemi..
    16. Samsun’da FETÖ’den 5 şahıs adliyede
    17. Aydın’da 110 şişe kaçak içki ele..
    18. G.Kıbrıs’a 130 adet F-35 getirildi!..
    19. Küresel askeri harcamalar 2018'de 1,8..
    20. Down sendromlu yüzücünün hedefi milli..
    21. Tekvando tutkusunu 3 kızına da bağladı
    22. İdam kapıda! Selman'ın sağ kolu..
    23. Yüksekova’nın vazgeçilmez tadı: Tandır..
    24. Kitap getiren herkese tiyatro bileti
    25. Aydın sahillerinde İngiliz turist..
    26. 19. Çukurova Cup Uluslararası Tenis..
    27. "Sahte reçete" operasyonu şüphelileri..
    28. Eski Yargıtay 9. Ceza Daire..
    29. Marmara Üniversitesi Avukat ve Büro..
    30. Ayrılıkçı Katalanlar İspanya'da..
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    “Büyük Şeytan” böyle sömürüyor!
    “Büyük Şeytan” böyle sömürüyor!
    Bit pazarında satışa sunuldu! Tam 150 yıllık
    Bit pazarında satışa sunuldu! Tam 150 yıllık

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı