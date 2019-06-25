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Çocuk korosu kulakların pasını sildi

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu, yıl sonu konserinde izleyenleri büyüledi.

25 Haziran 2019 Salı 16:55
Çocuk korosu kulakların pasını sildi

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu, yıl sonu konserinde izleyenleri büyüledi. Adalet Parkı’nda düzenlenen konsere katılanlar unutulmaz bir akşam yaşadı.


Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu’nun hazırladığı yıl sonu konserinde izleyenler unutulmaz bir akşam yaşatırken, çocukların yetenekleri izleyenleri büyüledi. Adalet Parkı Konser Alanı’nda düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Büyükşehir Belediye Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Selim Öztaş, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuk Korosu Koro Şefi Ahmet Algün eşliğinde gerçekleşen konsere konservatuar saz ekibi eşlik etti. Çocuklar söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle izleyenleri mest etti.


Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan, konsere katılan herkese teşekkür ederek, "Çocuk koromuz çok güzel bir performans sergiledi. Çocuklarımıza, velilerimize, eğitmen kadromuza ve saz sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Konserlerimiz devam edecek herkesi tüm etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:55
  1. konser
  2. sanat
  3. sergi

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