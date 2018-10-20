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Çocuk kitabında skandal ifadeler! Hızır Aleyhisselam’a benzettiler, kıza tecavüz ettirdiler

Çocuklar için yazılmış “Keloğlan Ak Ülke” isimli hikaye kitabında, Hızır Aleyhisselam’ın isminin verildiği bir sapkın karakteri çocuk tecavüzcüsü olarak tanıtarak kirli bir algı oyununa kalkıştılar.

20 Ekim 2018 Cumartesi 12:28
Çocuk kitabında skandal ifadeler! Hızır Aleyhisselam’a benzettiler, kıza tecavüz ettirdiler

Çocuklar için yazılan “Keloğlan Ak Ülkede” kitabında erkek karakterinin Hızır Aleyhisselam'a benzetilmesi, masal kahramanı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması konusunun işlenmesi tepki çekti.

Çocuk kitabı olarak yazılan ‘Keloğlan Ak Ülke’ kitabında ‘Hızır’ adında bir karakterin masal kahramanı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmasına yer verildi. Duran Yılmaz imzasını taşıyan ‘Keloğlan Ak Ülke’ adlı çocuk kitabında “Hızır, baygın kızın üstüne, eğri büğrü dişlerini, çarpık suratını göstere göstere, şaşı gözleriyle baka baka yaklaştı. Baygın kızın ırzını lekeledi. Sonra oturdu, kızın baş ucuna. Onun ayılmasını bekledi. Kız ayılınca da: ‘Bunu ağabeyine söylersen gebe kalırsın’ diyerek birden yok oldu” satıları büyük tepki çekti. Sözde çocuk kitabında, çocuk istismarına yer verilmesi sosyal medyada tepki çekti.

Hızır Aleyhisselam’ın ismiyle kirli algı oyunu

Kitapta istismarı gerçekleştiren kişinin birdenbire belirmesi, birdenbire yok olması ve adının Hızır olması ayrıca dikkat çekti.

Kitapta şöyle ifadeler yer aldı: “Ağabeyi ava gittikten sonra bacısı bulaşıkları yıkadı. Bulaşık suyunu bir yarığa döktü. Masal bu ya, Hızır o pis surattı, ak sakallı, kocaman kafasıyla bulaşık suyunun döküldüğü yerden çıkmasın mı! Kız, karşısında bu pis suratlı adamı birden görünce bayıldı! Siz, ölen birisi dirildi mi sandınız şimdi? O durmadan dirilen şey, kötülüktür. İyilik, iyi insanlar tarafından yaratılır. Neyse dönelim Hızır’a. Hızır, baygın kızın üstüne, eğri büğrü dişlerini, çarpık suratını göstere göstere, şaşı gözleriyle baka baka yaklaştı. Baygın kızın ırzını lekeledi. Sonra oturdu, kızın baş ucuna. Onun ayılmasını bekledi. Kız ayılınca da ‘Bunu ağabeyine söylersen gebe kalırsın’ diyerek birden yok oldu.

Skandal kitapta, “Kız ağabeyine olanları söylese çok iyiydi ya korkusundan söyleyemedi. Hızır da her gün gelerek ‘Seni ağabeyine söylerim’ diye korkutup onun koynuna giriyordu. Kız, memnun değildi ama yapabileceği bir şey de yoktu. Bir gün Hızır dedi ki ‘Artık sen benim karım oldun. Karnında bir erkek çocuğu var. Yakında doğacak. O doğunca ağabeyinin avdan döndüğü yola bırakacaksın. Avdan gelirken çocuğu bulacak, kucaklayıp getirecek. ‘Bacım al bu çocuğu, bir ninni söyle, ak sütün aksın emdir, büyütelim. İkiyken üç olalım, diyecek. İşte o zaman sen ‘Götürrrr! İstemem’ diyeceksin” ifadelerine yer verildi.

‘Yayınevini satın aldık ama kitabı biz basmadık’

Kitabın basıldığı Yuva Yayınları’ndan bir yetkili, Yuva ismini marka olarak 10 yıl önce satın aldıklarını, kendilerinin bu kitapla ilgilerinin olmadığını savundu. Yurtdışında yaşayan yazarın da 1995’te öldüğünü belirten yayınevi yetkilisi, ismini satın aldıktan sonra Yuva yayınlarının hiçbir kitabını basmadıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 12:28
  1. Keloğlan Ak ülke
  2. Duran Yılmaz
  3. Çocuk Istismarı
  4. Hızır Aleyhiselam

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  • mehmetmehmet23 dk önce
    uyuyoruz,uyutuluyoruz
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