Katil İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nin doğusuna düzenlediği hava saldırısında şehit olan 3 Filistinli çocuk şehit dün gözyaşları ve dualarla uğurlandı...

Siyonistlerin patlayıcı madde yerleştirdikleri yalanıyla uçakla bombaladıkları Halit Bessam Ebu Sait (14), Abdullhamid Muhammed Ebu Dahır (13) ve Muhammed İbrahim El Satri (13) şehit oldu.

İsrail ordusu, “Gazze ile İsrail arasındaki tel örgüler bölgesinde 3 Filistinli gençten oluşan bir grup hava saldırısıyla hedef alındı” denilirken gençlerin söz konusu bölgede oyalandıkları ve patlayıcı madde yerleştirme çabasında oldukları iddia edildi.

Öte yandan; Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırı yakınlarındaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, olayın olduğu bölgeye İsraillilere ait çok sayıda askeri araç girişi gerçekleşirken, savaş uçakları bölge üzerinde yoğun uçuşlar yaptı.

Heniyye alınlarından öptü

Filistin sağlık ekiplerinin gece yarısı sınırda bölgesinden aldıkları cesetleri hastane morguna kaldırırken dün öğlenden sonra da 3 küçük şehit için cenaze töreni yapıldı.

Cenaze törenine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de katıldı. Heniyye camide kılınan cenaze namazı öncesi 3 çocuk şehidin sedye üzerindeki cenazelerine eğilip alınlarından öptü. Cenaze namazı sonrası bu kez cenazeleri omuzlayan Heniyye, İsrail’e tepki gösterip, “Çocuk katili İsrail, korkuyor. Korkmakta haklılar çünkü biz bu davamızdan geri dönmeyeceğiz. Onlar kaybetmeye mahkumdur” dedi.

FKÖ soruşturma istedi

Bu arada; Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) işgalci İsrail’in Gazze sınırında 3 Filistinli çocuğun savaş uçaklarıyla katledilmesiyle ilgili soruşturma başlatmasını istedi.