Çocuk istismarı ‘Zillet’in işi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı Trabzon’daki toplu açılış töreninde kürsüye çıkarak halka seslenen çocuğun Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri, istismarda sınır tanımayan azgın azınlığın çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Gezi provokasyonunda Berkin Elvan isimli çocuğu vandallara siper eden ve ekmek almaya gidiyordu diyerek algı yürüten, 10 Kasım bahanesiyle anaokulu çocuklarına secde ettiren azgın azınlık, küçük çocuğun sözleri üzerinden çirkin bir manipülasyona imza attı. Akit’e konuşan gazeteciler, asıl istismarın çocukların kürsüde konuşturulmasının değil, cansız bedenlerinin siyasete malzeme yapılması olduğunu söyledi.

İstismar üzerinden rant

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Gazeteci Şükrü Sak, “Her türlü ahlaksızlığa bazen sessiz kalarak, bazen teşvik ederek, bazen de bizzat yaparak imza atan muhalif zihniyetin, Başkan Erdoğan’ın Trabzon’daki açılış sırasında bir çocuğun tamamen spontane bir şekilde söylediği sözler üzerinden, ‘ahlâki üstünlük’(!) taslamaya çalışması, bunların çifte standartta da sınır tanımadığını bir kere daha gösterdi. PKK’nın dağa kaldırdığı sabilere, sol örgütlerin ‘Toma’ların önüne sürdüğü’ çocuklara bile ‘devrimci militan’ muamelesi yapan bu rezil anlayış, Trabzon’da bir çocuğun tamamen ‘çocukca” laflarından, ahlaksızca ‘duyar kasmaya’ çalışması utanç vericidir. Çocukların siyasi arenada bu ve benzeri sempatik sözleri; üzerinde tepinilecek, siyasi rant devşirilecek şeyler değil, tebessüm edilip geçilecek sözlerdir” ifadelerini kullandı. Erdoğan’a küfreden çocukların CHP’de yönetici yapıldığını söyleden Sak, şöyle devam etti: “İzmir CHP teşkilatında görevli Dila Koyurga isimli ‘çocuğu’ ve yaptığı küfürleri unutmuş olamazsınız. Çifte standart ve utanmazlıkta sınır tanımayan bu zihniyet geçmişte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağza alınmayacak küfür ve hakareti savundu. Üstelik, “O.Ç” küfrünü yapan bu çocuğu CHP’de bir üst görevle ödüllendirdiler. Berkin Elvan’a ‘Yahu bu daha çocuk’ demeden, toma’ların önüne sürdüler. 10 Kasım bahanesiyle hiçbir bilişsel aidiyeti oluşmamış anaokulu çocuklarına secde yaptırdılar. Şimdi bu zihniyetin, Trabzon’da, bir çocuğun ‘çocukca’ bir sözü üzerinden duyar kasması, siyasi rant için her şeyi istismar edebileceklerini bir kere daha gösterdi.”

Bunlar çocukça işler

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar ise, “Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı Trabzon’daki toplu açılış töreninde bir çocuğun kürsüye çıkarak hiç kimsenin beklemediği bir anda çocukça ifadeler kullanması bir kesim tarafından köpürtülüyor. Fakat bu sözleri köpürtenler, Türkiye’nin ilk sivil darbe kalkışması olan Gezi olaylarında el kadar çocukları sahaya, Toma’ların karşısında dikmekte hiçbir sakınca görmemişti. Çocukları lütfen kirli siyasetinize alet etmeyin. Bilindiği gibi CHP’nin bu konuda da kimliği sağlam değil. Geçmişte, Merve Kavakçı’nın çocuklarıyla okula gitmesini bile protesto etmişlerdi. Bu konuda kendilerine tepki gösterdiğimde ise, ‘Sayın Nacar, Kemalist rejimin geleceğinin teminatı çocuklarımızdır’ denilmişti.