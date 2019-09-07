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Çocuk istismarcısı kadın tahliye oluyor! 'En tehlikeli pedofili'

İngiltere’de 'ülkenin en tehlikeli pedofilisi' olarak anılan Vanessa George isimli kadın, Eylül ayının sonunda hapishaneden tahliye edilecek.

07 Eylül 2019 Cumartesi 00:25
Çocuk istismarcısı kadın tahliye oluyor! 'En tehlikeli pedofili'

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Plymouth şehrinde çalıştığı çocuk yuvasında cinsel istismar eylemlerini filme alarak fotoğraflarını dağıtan Vanessa George, 2009 yılında 13 yaşından küçük çocuk ve bebekleri cinsel istismarı nedeniyle tutuklanmıştı.
Plymouth milletvekili Luke Pollard, bakanlıktan aldığı bilgilere göre, George'un tahliyesinin kesinleştiğinin bildirildiğini söyledi.

George'un serbest kalma ihtimalinin ortaya çıkmasından itibaren gelen tüm tepkilere rağmen, şartlı tahliye komisyonu temmuz ayında kararı onadı.

​Karara göre, George tahliye olduktan sonra telefon, bilgisayar gibi herhangi elektronik bir cihaz kullanamayacak.

Soruşturmayı yürüten polis memurlarından birine göre, kadının filme aldığı ve diğer pedofililere gönderdiği fotoğraflarda, “korkunç, şeytani biçimde çocuk istismarı” ibareleri yer alıyor.

George'un cinsel istismarda bulunduğu gençlerin ve çocukların isimlerini açıklamayı ise reddettiği belirtiliyor. Kadının çocuk yuvasında görüntüleri kendisine göndermesini isteyen Colin Blanchard isimli kişi tarafından işe alındığı ortaya çıkmıştı.

 

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 00:25
  1. Luke Pollard
  2. İngiltere
  3. Vanessa George

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