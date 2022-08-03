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Eğitim “Çocuk ile kitabın buluşması zorlaştı”
Eğitim

“Çocuk ile kitabın buluşması zorlaştı”

Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Kutlu Kütüphanesi Açılış Töreni, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yazar Mustafa Kutlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 23:55:00 -
"Çocuk ile kitabın buluşması zorlaştı"

Saraç’ı rahmetle anan Özer, “İki ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık” dedi. Kutlu da, günümüzde çocukların kitap okumadığını, tablet, telefon ve sosyal medyadan ayrılamadıklarını, çocuk ile kitabın buluşmasının zorlaştığını belirtti. Özer, açılışın ardından kütüphaneyi gezdi.

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