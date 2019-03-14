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Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Galip Yiğit görevine başladı

Bilecik’in Osmaneli İlçesi Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine yeni atan Çocuk Hastalıkları Uzman Dr.

14 Mart 2019 Perşembe 12:29
Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Galip Yiğit görevine başladı

Bilecik’in Osmaneli İlçesi Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine yeni atan Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Galip Yiğit görevine başladı.


Hasta kabulüne başlayan 1978 Antalya doğumlu Yiğit, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Antalya’da tamamladıktan sonra, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. İstanbul’da bir süre Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini tamamlayan Dr. Galip Yiğit, Osmaneli’nde görev yapmaktan mutlu olduğunu, ilçe halkının gönül rahatlığıyla çocuklarını hastanelerine getirebileceklerini söyledi. Uzman Dr. Yiğit, evli ve 1 çocuk babası

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:29
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