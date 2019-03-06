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Çocuk hastalara kitap servisi

Pendik Belediyesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk hastalara yönelik ücretsiz kitap servisi başlattı.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:47
Çocuk hastalara kitap servisi

Pendik Belediyesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk hastalara yönelik ücretsiz kitap servisi başlattı. Uygulama kapsamında yatarak tedavi gören çocuklara 15 günde bir olmak üzere 200 yeni kitap ve dergi hediye edilecek.


“Kitaplar Ayaklandı” sloganıyla başlatılan kampanyayla Hastanenin Pediatri Servisinde yatarak tedavi gören çocuklar ziyaret edilerek kitap dağıtıldı. Her 15 günde bir gerçekleşecek etkinlikte bir önceki kitabı okuyarak özetleyen çocuklara iki kitap hediye edilecek.


Pediatri Servisinde görevli Perihan Aslan, Pendik Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen programda çocuklara özellikle eğlenceli kitapları hediye etmeye gayret gösterdiklerini, kitap okumanın tedavi süreçlerine katkı sağladığını söyledi.


Belediye Başkan Yardımcısı Sami Divleli de uygulamanın ilk gününde çocuk hastaları ziyaret ederek kitap ve dergi servisi yaptı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:47
  1. kitap

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