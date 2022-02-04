‘Çocuk hakları’ diyecek en son parti HDP’dir!

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

HDP il binası önünde yıllardır eylem yapan Diyarbakır annelerinden kaçacak yer arayanlar, kurdukları sözde çocuk komisyonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında mikrofonu alarak istem dışı konuşan çocuğu istismar etmeye çalıştı. HDP, komisyon başkanlığına da terörist cenazelerini kaçırmayan milletvekilini seçti.

Sözde çocuk hakları başkanlığına getirilen HDP’nin 27. Dönem Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın, teröristlerin cenazelerine katılması da HDP kapatma davasına konu olmuştu. Terör örgütünü ulusal ve uluslararası kamuoyuna masum şekilde lanse ettiği, bu yolla örgütü övdüğü, PKK’nın yaptıklarını teşvik ettiği, eylemlerini meşru göstermeye çalıştığı da dava kayıtlarına geçirilmişti.

HDP’nin çocuklar üzerinden en son siyaset yapacak, çocukları en son savunacak yapı olduğuna dikkati çeken Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) Başkan Yardımcısı emekli Albay Ersan Ergür, “Elbette HDP böylelikle gerçek yüzünü aşikar etmekte ve dertlerinin bölge halkı ve çocukların geleceği olmadığını ortaya koymakta. Çocukların dertleriyle dertlenen, kendi çocuklarının üzerine titreyerek onları doktor, avukat, mühendis, işadamı yapmak isteyen HDP, maalesef güya temsil ettikleri ailelerin çocukları için hiçbir zaman aynı düşünce ve eylem içerisinde olmadı” dedi.

“Millet bunlardan bıktı”

HDP ve PKK’nın çocukları ölünceye kadar kendilerine hizmet eden bir köle olarak gördüklerini de belirten Ergür, şöyle devam etti: “Onlar çocukları kendi emelleri için kullanan, bir ömür dağda ölünceye kadar hizmet eden birer meta. Tüm bunlar HDP için gayet normal olsa da artık Kürt kardeşlerimizin HDP'nin gerçek yüzünü görüyor. Elbette Kürt halkının kendinden olan siyasileri parlamento da görmek istemesi normal ama bu seçimi yaparken Diyarbakır’da, Van’da, Şırnak’ta HDP binaları önlerinde dağa kaçırılan 10 yaşındaki çocuklarını geri almak için meydana çıkan annelerin çığlıklarını duymalı ve bu bebek katillerine asla oy vermemelidir. Bu millet artık bunların ihanetlerinden bıktı.”