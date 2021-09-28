Çocuk Hakları Projelerini bir bir hayata geçiren Adapazarı Belediyesi, Hızırtepe Çocuk Hakları Bahçesi müjdesinin ardından şimdi de 15 Temmuz Camili Mahallesi’ne Çocuk Hakları Adası kazandırıyor. Çalışmayı başlattıklarını açıklayan Başkan Işıksu, “Çocuk dostu Adapazarı’mızda evlatlarımız hep mutlu olsun istiyoruz. 4 bin 568 metrekarelik 15 Temmuz Camili Çocuk Hakları Adası, zengin içeriği ile çocuklarımızın eğlenerek öğrenecekleri çok güzel bir adres olacak. Hayırlı olsun.” dedi. Çocuk Hakları Projeleri ile nitelikli ve özel çalışmaları hayata geçiren Adapazarı Belediyesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi’ne bir Çocuk Hakları Adası kazandırıyor. Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Mutlu Işıksu, “Çocuk dostu Adapazarı vizyonumuzla hemşehrilerimizin teveccühünü kazanan ve çocuklarımızı da çok mutlu eden çalışmaları hayata geçirdik. Şeker ve Karaman Mahallelerimizde tamamladığımız Çocuk Hakları Sokaklarımızın, kısa bir süre önce müjdesini verdiğimiz Hızırtepe Çocuk Hakları Bahçesi projemizin, çocuklarımızın özel oyun alanlarına sahip olması noktasında önemli birer kazanım olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.