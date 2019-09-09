Çocuk Esirgeme Kurumu öğrencilerinin balık tutma serüveni

"Mavide Buluşalım" projesi kapsamında Çocuk Esirgeme Kurumu öğrencileri, oltalarını alıp balık tuttular ve tuttukları balıkları yaşam alanlarına geri bırakarak sertifikalarını aldılar.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğinde "Mavide Buluşalım" projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında Çocuk Esirgeme Kurumu öğrencileriyle Balıkçı Barınağında balık yeme etkinliği ve Expo 2016 Antalya alanında balık tutma etkinlikleri gerçekleştirildi. Antalya Konyaaltı bölgesinde bulunan balıkçı barınağında öğrencilere Su Ürünleri Mühendislerinin yaptığı iş ve işlemleri anlatıldı. Sahil güvenlik personeli de, deniz güvenliği konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Emekli okyanus kaptanının maceralarını dinleyen öğrencilerin, denize ve denizciye olan ilgileri bir kat daha arttı. Öğrenciler, bot ile denizde tur attı.

Küçük Balık Dedektifleri eğitimi alan çocuklar oltalarını alıp balık tuttular ve tuttukları balıkları yaşam alanlarına geri bırakarak sertifikalarını almaya hak kazandılar. Proje sayesinde çocuklara, balık çeşitlerini, amatör balık avcılığı kurallarını, deniz canlılarını, deniz kirliliği ve bu kirliliğin deniz canlıları üzerinde etkilerini, sürdürülebilir su ürünleri avcılığını öğrenecek. Bu sayede çocuklara, doğa ve deniz sevgisi aşılanmış olacak.