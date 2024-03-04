Çocuk başına 8800 TL devlet yardımı ne zaman yatırılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okula giden çocuğu olan ailelere 8800 TL'ye kadar devlet yardımı sağlıyor. Bakanlık, çocuklu aileler için SED ödemelerinin başladığını duyurdu. Geçim sıkıntısı yaşayan ailelere, devlet tarafından çocuk başına 8800 TL nakit yardım ve destek ödemeleri yapılıyor. 2024 yılı itibari ile öğrenci yardım miktarlarında ciddi bir artış yaşandı. Anaokulu öğrencileri için 3614 TL, ilkokul öğrencileri için 5421 TL, lise öğrencileri için 5782 TL ve üniversite öğrencileri için 6505 TL devlet desteği verilecek. Peki SED çocuk yardımı nereden, nasıl alınır? Çocuk başına 8800 TL devlet yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak? Çocuk yardımı başvurusu nereden yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli, ihtiyaç sahibi kişilere ettiği yardımlar 2024 Mart ayında da devam edecek. Çocuklu aileler için SED ödemeleri başladı. Çocuğu olan ailelere geçim sıkıntısı yaşamaları halinde devlet tarafından çocuk başına nakit yardım ve destek ödemesi veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın okula giden çocuğu olan dar gelirli aileler için 8800 TL devlet desteği, ilkokul, ortaokul ve liseye giden çocuklar için alınabiliyor.

''Çocuk başına'' 8800 TL'lik verilen destek ödemeleri 15 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Peki SED çocuk yardımı nereden, nasıl alınır? Çocuk başına 8800 TL devlet yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak? Çocuk yardımı başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar...

8800 TL ÇOCUK BAŞINA DEVLET YARDIMI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ''Çocuklu'' dar gelirli ailelere yönelik sağladığı eğitim destek programı, ilkokul, ortaokul, liseye kadar tüm öğrencileri kapsıyor.

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''Çocuk başına'' 8800 TL'lik verilen destek ödemeleri 15 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek. Ödemeler, banka hesaplarına yatırılacak.

SED ÇOCUK YARDIMI EĞİTİM DESTEĞİ NEREDEN NASIL ALINIR?

SED ödemesi almak isteyen aileler, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyor. Gerekli kriterleri sağlayan aileler, T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet başvuru girişi yaptktan sonra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesindeki formu doldurarak başvuru yapabilirler.

SED DEVLET YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE KOŞULLARI NELER?

2024 yılında ihtiyaç sahibi aileler bu destekten yararlanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile irtibata geçerek şahsen başvuru yapabilirler. Alternatif olarak e-Devlet üzerinden de başvurular gerçekleştirilebiliyor.

ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE KAÇ TL DEVLET DESTEĞİ VERİLİYOR?

2024 yılı itibari ile öğrenci yardım miktarlarında ciddi bir artış yaşandı. Anaokulu öğrencileri için 3614 TL, ilkokul öğrencileri için 5421 TL, lise öğrencileri için 5782 TL ve üniversite öğrencileri için 6505 TL devlet desteği veriliyor.