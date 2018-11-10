Çocuk az daha boğuluyordu!



Bebeklerde ve çocuklarda yaşanabilecek en korkutucu vakaların başında soluk borusu tıkanıklığı gelir. Bu vakalardaki bilgi eksiklikleri ve doğru bilinen yanlışların yaygınlığı kurtarıcı olması bir yana daha da kötüleşmesine sebep olan pek çok uygulamayı doğurur. Bir yandan bebeklerin nefes alma yollarının küçük olması ve besinleri çiğneme, yutma yeteneklerinin henüz yeterince gelişmiş olmaması tıkanmalara yol açarken, diğer yandan merak etme ve öğrenme merakları ellerine geçen her şeyi ağızlarına atmaları tıkanmalara zemin hazırlamaktadır.

PİLDEN PARAYA

Solunum yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Bebeklerde sık karşılaşılan ve ölüme sebebiyet verebilen bu duruma başta gıda ve kusmuk olmak üzere oyuncak, para, pil, düğme gibi yabancı cisimlerin solunum yoluna kaçması sebep olmaktadır. Soluk borusuna kaçan yabancı cisim, solunum yolunu tamamen tıkamışsa "Tam Tıkanma", az da olsa hava geçişine izin veriyorsa "Kısmi Tıkanma" yaşanıyor demektir.

Tıkanmaya sebep olan cisim patlak balon ya da poşet ise; nefes borusuna yapışacağı için çıkartılması oldukça güçleşir. Çocukların ulaşabileceği yerlerde başta balon, poşet gibi cisimler olmak üzere düğme, pil, para gibi cisimler bulunmamalıdır.

Kısmi Tıkanma

Nefes alabiliyor, ağlayabiliyor, ses çıkarabiliyor ve öksürebiliyor olması kısmi tıkanma yaşadığını gösterir.

Öksürüğün boğulurmuşçasına bir görüntü yapması sizi korkutmamalıdır. Öksürmesi, tıkayan yabancı cismi atmaya çalıştığı anlamına gelir ve bu durumda rahatça öksürmesine izin vererek, yakından izlenmelidir.

Bilinenin aksine bu durumda bebeğin sırtına asla vurulmaz. Sırtına vurmak onun dışarı atmasını zorlaştırarak daha çok tıkanmasına neden olur.

Elle müdahale

Gözle görebildiğimiz yabancı bir cisim varsa ve alınabilecek yerde ise serçe parmak yardımıyla alınır. Cisim ilk hamlede alınamamışsa almak için zorlanmaz, çünkü cisim daha ileriye doğru kayabilir.

Tam Tıkanma

Eğer bebeğin durumu tam tıkanmaya doğru gidiyorsa tam tıkanmada yapılacak uygulamalara başlanır.

Nefes alamıyor, ses çıkaramıyor, korku ve panik ifade eden el, kol hareketleriyle çırpınıyor ve rengi morarmaya başlamışsa tam tıkanma olduğu anlamına gelir.

Bebek bir kolun üzerine başı gergin ve gövdesinden aşağıda olacak şekilde yüzüstü pozisyonda yatırılır.

Bu pozisyon yerçekiminin yardımı ile yabancı cismin kolaylıkla dışarı atılmasını sağlamak için verilir ve bebeğin boğazına bastırmamaya dikkat edilmelidir.

5 kere el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına çok sert olmayacak şekilde içeri ve ileri doğru vurulur,

Diğer kolun üzerine baş-boyun gövde ekseni korunarak sırtüstü çevrilir ve yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır.

Bebeğin başının, gövdesinden aşağıda duracak şekilde tutulmasına dikkat edilir.

5 kere iki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmından karnın üst kısmına içeri ve ileri doğru baskı uygulanır,

Yabancı cisim çıkana kadar her iki işleme de devam edilir,



Tabi bu arada birisi 112'yi aramalıdır.

ÇOK ÖNEMLİ NOT: Hiçbir zaman göremediğiniz cismi çıkarmaya ya da körlemesine parmak ile ağız içini temizlemeye çalışmayın. Bu yanlışları yaparsanız kısmi tam bir tıkanıklığı, tam tıkanıklığa çevirerek hava yolunun tamamen tıkanmasına sebep olabilirsiniz.

Sizin de başınıza gelebilir. O vakit..

Şöyle yapın. Daha güçlü olan elinizle yumruk yapın ve karnınızın üst kısmına kaburganızın bittiği yere koyun. Diğer elinizin avuç içini ise yumruğun üzerine koyun. Yumruk olan elinizi içeri ve yukarı yani diyaframa doğru güçlü bir şekilde ve ani bir hareketle bastırın; bunu birkaç kez yani boğazınıza kaçan şey çıkana kadar tekrar edebilirsiniz.

Veya fotoğrafta görüldüğü gibi bir sandalyeden yardım alın.