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“Çocuğunuzun yavaş büyümesinin nedeni çölyak hastalığı olabilir”

Aydın Liva Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:57
“Çocuğunuzun yavaş büyümesinin nedeni çölyak hastalığı olabilir”

Aydın Liva Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. İlker Serter, her yaşta ortaya çıkabilen çölyak hastalığı çocuklarda; büyüme geriliği, boy kısalığı gibi rahatsızlıklara da neden olduğunu belirterek hastalıkla ilgili bilgiler verdi.Her 100-150 çocuktan birinde çölyak hastalığının görülebildiğini belirten Uzman Dr. İlker Serter çölyak hastalığının boy kısalığı ve büyüme geriliğinin yanında organlarda hasara da neden olabildiğini kaydetti.


Çölyak hastalığını buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten isimli maddenin tetiklediğini, belirten Liva Hastanesi Çocuk Hastalıkları Sağlığı hekimlerinden Uzman Dr. İlker Serter, “Hastalığın ortaya çıkmasında genetik faktörler etkili olduğu gibi çevresel faktörlerin de etkisi olduğu düşünülmektedir. Hastalık ince bağırsaklarda hasar oluşturarak gıdaların sindirim ve emilimini bozabilmekte ve buna bağlı olarak vücut için gerekli bazı besin maddelerinin eksiklikleri gelişebilmektedir. Bu da bir domino etkisi oluşturarak tüm organlarda ikincil hasarlar oluşturabilmektedir. Ülkemizde çocuklarda yapılan tarama çalışmalarında da benzer sonuçlar bulunmuş ve çocuklarda; İshal, büyüme geriliği, gaz ve karın şişliği, halsizlik ve iştahsızlık, kilo kaybı veya kilo alamama, boy kısalığı ve kemik erimesi gibi etkiler görülmüştür” dedi.


“Hastalık sessiz ve sinsice ilerler”


Çölyak hastalığının bazen yavaş yavaş ve sinsice gelişebildiğini ifade eden Uzman Dr. Serter, çölyak hastalığı kuşkusu olanların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna gitmesini tavsiye etti. Çölyak hastalığının tek tedavisinin, hastalığa neden olan glutenin beslenme düzeninden çıkartılması olduğunu kaydeden Uzman Dr. Serter, “Bu hastalığa yakalananlar buğday, çavdar ve arpa içermeyen gıdalar tüketilmelidir. Giderek ulaşılması daha kolaylaşan glutensiz ürünler diyet uyumunu ve dolayısı ile tedaviyi kolaylaştırmaktadır. Marketten alınan her gıdanın etiketinin dikkatlice okunması gizli gluten kaynaklarından kaçınılması gerekir. Glutensiz diyete tam uyulması halinde hastalık tamamen düzelir. Tedavi edilmezse belirti ve bulgular ağırlaşarak devam eder. Çocuklukta olmasa bile ileri yaşamda erken kemik erimesi yaşanabilir, üreme fonksiyonunda sorunlar olabilir” diyerek hastalığa karşı alınacak en önemli tedbirin tüm çocukların doğumdan sonra ilk 6 ay anne sütü ile beslenmesi olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:57
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