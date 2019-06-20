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Çocuğunuzun beyin gelişimi sizin beslenmenizden geçiyor

Nöroşirurji Uzmanı Op.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:01
Çocuğunuzun beyin gelişimi sizin beslenmenizden geçiyor

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, beynin gelişiminde beslenmenin öneminin büyük olduğunu belirterek, “Beslenme beyin ve sinir gelişiminde çok önemli role sahiptir. Çünkü doğru besinler beyin ve sinir yapımında kullanılır. Sinir sistemi oluşumu ve gelişimi anne karnında başlamaktadır” diye konuştu.


Hamilelikte bilinçli beslenmek bu nedenle şart


“Bir bireyin beyin gelişiminin 1/3 ününanne karnında , 2/3 ünün ise yaşamın daha ilk yıllarında oluştuğunu biliyor muydunuz?” diyen INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Anne karnında yeterli protein alamayan bebeğin beyin ve sinir sisteminin gelişimi tamamlanamaz. Sinir hücrelerinin çalışması için özellikle B grubu vitaminlerine , proteinlere veyağlara ihtiyaç vardır. Bu besinler kullanılarak beynin ve sinirlerin oluşmasını ve gelişmesini sağlarlar.


Vücudumuzda harcanan toplam enerjinin yetişkinlerde %19, bebeklerde %44 ü beynimiz çalışırken harcanmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda unutkanlık, huzursuzluk, düşüne dağınıklığı ve zeka gelişiminde yetersizlik görülebilmektedir. Yetersiz beslenme, iyot eksikliği, demir yetersizliği, doğuştan metabolizma hastalıkları beyin gelişimi ve sinir sisteminde bozukluklara yol açmaktadır. Beynin çalışması için enerjiye gereksinimi vardır. Beynin yakıtı doğru besinlerdir .Sinir sisteminin ve beynin oluşması ve düzenli çalışması içinyeterli ve dengeli beslenmek şarttır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:01
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