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Çocuğunuzu sevgiden mahrum etmeyin!

ABD'de yapılan bir araştırma, sevginin çocukların gelişiminde ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu gözler önüne serdi. Teksas'ta yapılan çalışmada sevgi görmeyen ve ihmal edilen çocukların beyninde gelişim bozukluğu tespit edildi. Doktorlar, bu çocukların beyinlerini Alzheimer ve demans hastalarına benzetti.

23 Kasım 2018 Cuma 19:08
Çocuğunuzu sevgiden mahrum etmeyin!

ABD'nin Teksas Çocuk Hastanesi araştırmacıları, ihmalin, çocukların beyninde gelişim bozukluğuna yol açtığını açıkladı. 

Kötü muamele görmüş ve ihmal edilmiş çocuklarla çalışan uzman psikiyatristler, algısal gelişimdeki eksikliklerin beyindeki kaynağını görüntüledi.
Bilgisayarlı tomografi ile çocukları inceleyen doktorlar, ihmal edilmiş çocuklarınsevgi ve ilgiyle büyüyenlere oranla çok farklı beyin yapılarına sahip olduklarını gördü.

Araştırmacılar, beynin yeterince gelişmediğine, odacıkların da dikkate değer biçimde büyüdüğüne işaret ediyor.

HAYATLARI BOYUNCA PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞAYABİLİRLER

Doktorlar, 3 yaşındaki çocuğun beyninde Alzheimer ve demans hastalarında görülen "kortikal atrofi" durumunun da ortaya çıktığını söyledi.
Bu durum çocukların algısal gelişimlerini olumsuz etkiliyor.

Araştırmacılar ihmal edilmiş ve kötü muamele görmüş çocukların, hayatları boyunca  psikolojik sorunlar yaşayabileceğini, bu durumun asosyallik ve depresyona yol açabildiğini söylüyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 19:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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