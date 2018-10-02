Çocuğunuzu fast food yiyeceklerden uzak tutun



Doktorlar uyarıyor; kemikte kalsiyum emilimi azaldıkça kemik erimesi çocukluk yaşlarından itibaren başlayabiliyor.



Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral, fast food tarzı beslenen çocukların beslenmediklerini, sadece yemek yediklerini belirterek, ''Kemikte kalsiyum emilimi azaldıkça osteoporoz 12-13 yaşlarından itibaren başlayabiliyor'' diyor.



Doral, kemik erimesinin (osteoporoz) yavaş gelişen bir hastalık olduğunu, genetik yatkınlık ve beslenmenin kemik erimesi üzerinde direkt etkisi olduğunu belirtmekte.



Kemik erimesinin çocuk yaşta oluşmaya başlayan ancak yaşlılık döneminde fark edilen bir hastalık olduğunu belirten Doral, çocukluk çağındaki fast food beslenmenin de osteoporoz riskini artırdığını kaydetti.

Doral şunları söylüyor:



“Çocukluk döneminde yeterli kalsiyumun tüketilmesi kemik yoğunluğuna yapılacak en iyi yatırımdır. Fast food ayakta yenen, sindirimi çabuk, emilimi az olan, öğün dışı yenilen bir yemektir. Fast food yiyen çocuk beslenmiyor, sadece yemek yiyor. Kemikte kalsiyum emilimi azaldıkça osteoporoz çocukluk yaşlarından itibaren başlayabiliyor. Çocuğun beslenmesi için besin oranları ayarlanmış maddeler verilmeli.

HIZI YAŞA HIZLI ÖL!

Fast food beslenmenin birincil zararı, tüketilen besinin miktarına ve boyutuna oranla enerji değerinin çok yüksek olması. Hızlı ve kolay yeniyor, diğer yiyeceklere göre ucuz olması da ayrıca tercih nedeni oluyor. Ancak özellikle beslenme şekli tamamiyle fast food'a dönüşmüşse kalp damar hastalıkları da kapıda bekliyor.

Fast food hızlı yemek demek. Hızla hazırlanıyor, hızlı yeniyor. O an hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak sağlığımıza olan etkisi denize atılan zift sonucu oluşan çevre kirliliği gibi..

KIZARTMANIN TEHLİKESİ

Kızartma sırasında yağ yanıyor ve katılaşıyor. Kalp damar sağlığımız için tehlikeli hale geliyor. Dışarıda yediğimiz yiyeceklerde yağ defalarca kullanıldığı, aynı yağla birçok kez kızartma yapıldığı için daha zararlı hale geliyor.

Havuç ya da patates kızartması arasında çok fark bulunmuyor. İkisini de kızarmış olarak yemek zararlı. Önemli olan yasakları ve katı kuralları en aza indirmek olarak düşünürsek, kızartma yemek istiyorsak, ay çiçek, mısırözü veya soya yağı ile evde kızartma yapmak. Derin tencere içine bol yağ koyup kızartılmalıyız. Kızartma sonrasında kalan yağı tekrar kullanmamalı atmalıyız.

KURUYEMİŞ VE MEYVE

Mesele sadece kızartma değil. Pizza, hamburger, lahmacun, tost, sandviçler fast food örnekleri içine giriyor.



Çocuğun yanında taşıdığı kuruyemişler (fındık, badem, ceviz), kuru meyveler, fast food tipi beslenmeye karşı onun vücudunu güçlü kılacaktır..