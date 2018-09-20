Çocuğunuz bu sene okula başladıysa...

Miniğin okula severek gelmesi, çalışmalara zevkle ve vakit kaybetmeden katılabilmesi, annesine olan bağımlılığın azalmasına ve kendine güven duygusunun gelişmesine bağlıdır.



Bunun için;

a. Çocuğunuzda anne babadan ayrı kalabilme duygusunu geliştirin. Zaman zaman çocuğunuzun sizden ayrı kalmasını sağlayarak pekiştirin. Bu davranış öğrencinin kendine güveninin artmasını sağlar.

b. Elbise ve ayakkabısını kendisinin giyip çıkarmasını sağlayın. Bu onun kendi başına iş yapma becerisinin gelişmesini sağlayacaktır.

c. Evde anneye basit işlerde, market veya bakkalda alışverişe yardım etmesini sağlayın. Bununla o, kendi başına yaptığı bir işi başarmanın zevkini tadacaktır.

d. Kendiliğinden yapmaya başladığı bir etkinliği -zararlı değilse- engellemeyin.

e. Sizin çalışmalarınıza da katılmasını engellemeyin. Aksine ona da yapacağı bir iş verin ki sorumluluk duygusu gelişsin, bir işe yaradığının farkına varsın.