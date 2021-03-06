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Dünya Çocuğuna el konulan Türk babaya Alman polisinden şiddet
Dünya

Çocuğuna el konulan Türk babaya Alman polisinden şiddet

Almanya’nın Bielefeld kentinde yaşayan ve Gençlik Dairesince (Jugendamt) çocuğu elinden alınan Özcan Özdemir, uğradığı haksızlığı kanıtlamak için sosyal medyadan yaptığı paylaşımları nedeniyle 24 gün gözaltına alınıp şiddete maruz kaldığını belirterek, suç duyurusunda bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 13:09:00 -
Çocuğuna el konulan Türk babaya Alman polisinden şiddet

Özdemir, yaptığı açıklamada, gözaltına alındıktan sonra polislerce uygulanan şiddet sonucu parmağı ve omuzlarından yaralandığını anlattı, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Özdemir, 24 gün boşuna tutuklu kalıp şiddete uğradığının altını çizerek, bu sürede hem psikolojik hem de fiziki şiddete maruz kaldığını vurguladı. Kendisinden alınan bilgisayar ve parasını da geri istediğini belirten Özdemir, tüm bu yaşananlarla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

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