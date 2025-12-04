Çocuğuna çarpan taksiciye 5 ay sonra intikam tuzağı! Müşteri gibi çağırıp tabancayla vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi İlçe stadı yanında meydana gelen olay, 5 ay önce Eyüp A.'nın (43) oğluna taksi sürücüsü Melih G.’nin çarpmasıyla başladı.

Kaza sonucu Eyüp A.'nın oğlu yaralanırken mahkeme sonucunda beraat eden taksiciye kinlenen Eyüp A., dün akşam kaza yapan taksiyi müşteri gibi arayarak kendisini almasını istedi.

O gün takside şoför olarak çalışan Melih G.’nin ağayi Mustafa G., arayanın müşteri olduğunu zannederek adrese gitti. İlçe stadyumunun arkasına gelen taksiye binen Eyüp A., belindeki silahı taksiciye doğrulttu. Taksi içerisinde kurusıkı tabancayla ateş eden Eyüp A., silahın kabzasıyla da Mustafa G.'ye vurarak darp etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Eyüp A.'yı gözaltına aldı.

Yaralı taksici ise, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekip otosuna bindirilen Eyüp A., "Mahkeme sizi beraat ettirdi ama ben sizi rahat ettirir miyim" diyerek bağırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.