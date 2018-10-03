Çocuğun boyu kaç yaşına kadar uzar

Boy uzaması çocuklarda büyüme tamamlanıncaya kadar devam eder. Çocuğun gelişiminde gerilik, metabolik bir hastalık veya uzamayı sağlayan büyüme plaklarını ilgilendiren bir hastalık olmadıkça, büyümenin tamamlanmasını beklemek gerekir.

Bizim ülkemizde ortalama boy erkeklerde 1.70 cm, kadınlarda ise 1.60 cm. ilkokul çağında basketbol, voleybol, yüzme gibi sporlara başlayıp devam ettiren çocukların boyunun daha fazla uzuyor.

Kızların boy uzaması ilk adet gördüğü tarihe kadar olur, bundan sonra boy uzaması yavaşlar, bir iki yıl içinde de durur. Erkekler ortalama 14-16 yaşına kadar, kızlar 13-14 yaşına kadar uzamaya devam eder.

Büyüme ve gelişme döneminde kemiklerin kalitesinde vücuttaki kalsiyumun ve fosfatın dengesi önemli bir role sahiptir. Alınan kalsiyum, fosfordan zengin besinler, büyüme ve gelişme döneminde ve ileri yaşlarda kemik kalitesinin artmasını sağlıyor. Boy uzamasında da genetik etkenler, beslenme, çevresel faktörlerin (spor yapma gibi) etkisi var.

Çocuğun düzenli bir beslenme alışkanlığının olması, sabah, öğlen, akşam yemeklerini düzenli yiyebilmesi, her öğünde aynı beslenme tarzında değil farklı besin öğelerini alması çocukların boyunun uzamasında önemli bir etken olmaktadır.

Kısa boylu kişileri uzatmak

Cücelik (akondroplazi) hastalığı teşhisi konmuş ve buna bağlı boy kısalıklarında, boy uzatması ameliyatla, bacaklara ve kollara özel cihazlar takarak gerçekleştiriliyor. Uzatmayı en sık kemiğe geçirilen teller yardımı ile kurulan ilizarov sistemi ile veya ileri yaşlarda uygulanan kemiğin içerisine yerleştirilen bir çivi üzerinden dışarıdan bacağa takılan fiksatör yardımı ile yapılıyor.

Akondroplazi hastalığı olanlarda ilk başlangıcı 6-7 yaşından sonra başlayıp 2 veya 3 aşamalı olarak tamamlanıyor. Elbette erken yaşta başlanılan tedavi sıkıntılı bir süreç olabiliyor. Uzatma sırasında bacaklara yük verilmemesi gerekiyor ve çocuğun tekerlekli sandalye ile hareket etmesi sağlanıyor.