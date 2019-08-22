Çocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında Antalya'da balkondan düşmesi sonucu ağır yaralanan Suriyeli çocuğun düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2,5 yaşındaki çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Çarşıiçi Caddesi'nde Suriye uyruklu çocuk Faris El Şahaze'nin evlerinin balkonunda oyun oynarken beton zemine düştüğü anı gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, çocuğun düştüğünü gören çarşı esnafından bazılarının panik ve üzüntü yaşaması, bazılarının ise yardıma koşması yer alıyor. Öte yandan, tedavisi devam eden çocuğun, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Merkez Mahallesi'nde dün, 2,5 yaşındaki Faris El Şahaze, 4. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanmıştı.

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