Çocuğum hangi okula gidecek 2020?
Çocuğum hangi okula gidecek 2020? Yeni eğitim yılının öğrenilmesinin ardından milyonlarca öğrenci ve ebeveynleri, okul araştırması yapıyor. "Benim çocuğum hangi okula gidecek?" düşüncesini taşıyanlar, yazımızdan faydalanabilir. Peki ama öğrenciler hangi okula gitmeli? Okul tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...
Öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içerisinde hangi okulda eğitim göreceği, kayıtlı olduğu ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları e-Okul sisteminde yer alacak. Açıklama yapıldıktan ve sisteme okul bilgileri girdikten sonra detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.