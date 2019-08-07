Çocuğua işkence iddiası! Elini matkapla...

İddiaya göre, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde esnaflık yapan Emrah Asan (40), yaklaşık 5 yıl önce eşi Ayla K.’dan boşandı. İddiaya göre, Van’da bir ilkokulda öğretmenlik yapan Ayla K., 1 ay önce 7 yaşındaki çocukları Ömer Yusuf Asan’ı kendi annesiyle birlikte Van’a kaçırdı.

Küçük Ömer, Van’a gittikten birkaç gün sonra "babama gideceğim" deyince annesi Ayla K. ve annesinin birlikte yaşadığı İnan K. tarafından işkencelere maruz kaldı.

Annesi ve birlikte yaşadığı şahıs tarafından eli matkapla delinmeye çalışılan küçük çocuk daha sonra uykusundan uyandırılıp vücudunun çoğu yeri ısırılarak tahrip edildi.