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Çocuğu olan herkes bu haberi okusun! Polisten annelere sitem

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde annelerle bir araya gelen polisler sitemde bulundu. Ekipler, polislerin korku aracı olarak kullanılmasının yanlış olduğunu vurguladı.

01 Şubat 2019 Cuma 17:08
Çocuğu olan herkes bu haberi okusun! Polisten annelere sitem

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince gençlerin suç ve suçtan korunmalarına yönelik ebeveynlerin bilgilendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir güvenlik semineri düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa anneler yoğun ilgi gösterdi.

Toplum destekli polisler, internet ile sosyal medyanın güvenli kullanımından yanlış arkadaş seçimine kadar çocukların dikkat etmesi gerektiği konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnternette çocukları büyük tehlikelerin beklediğini belirten emniyet yetkilileri odasın çekilip internette zama geçiren çocukların büyük bir tehlikede olduğunu söyledi.

İnternette büyük tehlikelerin olduğunu belirten polisler "Ayağımızın altında kalabalık etmesinler diye çok büyük baştan savma yapıyoruz. Bunu yaparken çocuğumuzu büyük tehlikelere yönlendiriyoruz. İnternet büyük bir suç deryası" dedi.

Hissettirmeden takip edin

Tehlikeli oyunlara dikkat çeken polisler şu ifadeleri kullandı;

"Eğer çocuklarınız internet kullanıyorsa kesinlikle ortak alanda kullansınlar. Sizin görebileceğiniz bir yerde interneti kullanmasını sağlayın. Çocuğunuzun sosyal medyasını gözetim altında tutun. Beğendiği sayfaları, takipçilerini inceleyin. Ama çocuğunuza onu takip ettiğinizi hissettirmeyin. Annem babam beni takip ediyor dememesin. Onun haberi olmadan yapın

Polis ile korkutmayın

Polisler, kendilerinin korkulacak insanlar olmadığını annelere aktarırken; çocuklara da kendilerinin iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

Çocukların bir olay karşısında polislere gönül rahatlığı ile başvurması için sevginin önemli bir etken olduğunu vurgulayan yetkililer, şu ifadeleri kullandı;

Önemli bir konu var. Çocuğunuzu kesinlikle polisle korkutmayın. Çocuğunuz yaramazlık yaptığı zaman ‘seni polise veririm’ demeyin. Polise saygı zoraki olabiliyor ama sevgi her zaman eksik kalıyor. İleride çocuklar kötü bir olay yaşadıklarında veya bir sorunla karşılaştıklarında polise gitmiyor. Korkutmayın ki çocuklar polisin yanına rahatlıkla gelebilsin

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 17:08
  1. İstanbul
  2. polis
  3. bağcılar
  4. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
  5. Bağcılar Belediyesi

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