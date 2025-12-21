  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Petrol tankerine el konuldu! Haydut iş başında

Çin çalgı çengi işine de el attı! CHP’nin para akıttığı dansçılar kıskanacak

Babacan’dan basın özgürlüğü ve demokrasi itirafı! Avrupalılara sorunca yüzleri yere bakıyor

Tasavvuf sanatçısı Ahmet Özhan Akit TV’de yorumladı! ‘Dinle ilim olmaz’ diyenlere cevap

Erdoğan’ı suçlayan CHP, kendi rezaletini örtbas etti! Soru var cevap yok

Cumhuriyet Halk Partisi nedir? Tarihçi yazar Mustafa Armağan araştırdı ve yazdı

Yılbaşı eğlence değil, sınav

Derebeyi Yavaş’a bir soruşturma daha

Yahudiler bölgeye yerleşmek için sınıra aktı! Gazze’yi Türkler değil biz yöneteceğiz

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’den Akit’e özel açıklamalar: Terör olmasaydı Türkiye dünyanın ilk 7 ülkesinden biri olurdu
Aktüel Çocuğu olan ailelere müjde: İsteyen istediği yerde askerlik yapabilecek! Haberi veren Bakan Güler oldu!
Aktüel

Çocuğu olan ailelere müjde: İsteyen istediği yerde askerlik yapabilecek! Haberi veren Bakan Güler oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çocuğu olan ailelere müjde: İsteyen istediği yerde askerlik yapabilecek! Haberi veren Bakan Güler oldu!

Aile Yılı çerçevesinde zorunlu askerlik sisteminde düzenleme geliyor. Asker adaylarına müjdeyi Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler verdi! 3 çocuğu olan ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan ailenin ise iki çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabileceğinin sinyalini verdi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık değerlendirme toplantısında gündeme yönelik açıklamalar yaparak, henüz askere gitmemiş ve en az iki kardeşi olan kişilere müjdeli bir haber verdi.

ASKER ADAYI OLANLARI İLGİLENDİREN HABER!

Konu ile ilgili konuşan Yaşar Güler, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sorumluluğunda süren konuya yönelik Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de neler yapabileceğimizi düşünüyoruz“ dedi.

EN AZ 3 KARDEŞİ OLAN ASKER ADAYLARINA MÜJDE!

Bakan Güler, Bu kapsamda, askerlik sisteminde yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesini sağlamanın hesaplarını yapıyoruz. Biz, aile konusuna son derece büyük önem atfediyoruz. Bu kapsamda, en son İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Sanayi Fuarında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla beraber stand açtık.” deyip müjdeyi verdi.

ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama
ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama

Dünya

ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama

Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir deprem: İl il son depremler halkı panikletti! Merak ediliyor
Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir deprem: İl il son depremler halkı panikletti! Merak ediliyor

Aktüel

Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir deprem: İl il son depremler halkı panikletti! Merak ediliyor

İslam Memiş’in net mesajı: zengin olacağım falan diyenler dikkat, güzel oynatıyorlar diye iddia etti! Ne değişecek?
İslam Memiş’in net mesajı: zengin olacağım falan diyenler dikkat, güzel oynatıyorlar diye iddia etti! Ne değişecek?

Ekonomi

İslam Memiş’in net mesajı: zengin olacağım falan diyenler dikkat, güzel oynatıyorlar diye iddia etti! Ne değişecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23