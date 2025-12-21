Çocuğu olan ailelere müjde: İsteyen istediği yerde askerlik yapabilecek! Haberi veren Bakan Güler oldu!

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık değerlendirme toplantısında gündeme yönelik açıklamalar yaparak, henüz askere gitmemiş ve en az iki kardeşi olan kişilere müjdeli bir haber verdi.

ASKER ADAYI OLANLARI İLGİLENDİREN HABER!

Konu ile ilgili konuşan Yaşar Güler, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sorumluluğunda süren konuya yönelik Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de neler yapabileceğimizi düşünüyoruz“ dedi.

EN AZ 3 KARDEŞİ OLAN ASKER ADAYLARINA MÜJDE!

Bakan Güler, Bu kapsamda, askerlik sisteminde yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesini sağlamanın hesaplarını yapıyoruz. Biz, aile konusuna son derece büyük önem atfediyoruz. Bu kapsamda, en son İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Sanayi Fuarında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla beraber stand açtık.” deyip müjdeyi verdi.