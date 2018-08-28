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Çocuğu aracın arkasına bağlayan baba gözaltında!

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde çocuğunu aracının arkasına bağlayarak trafiğe çıkan baba gözaltına alındı.

28 Ağustos 2018 Salı 11:54
Çocuğu aracın arkasına bağlayan baba gözaltında!

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasında bağlı bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından kimliği ve adresi tespit edilen sürücü İ.K. gözaltına alındı.

Araç arkasına iple bağlanan kişinin, İ.K'nin 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlendi.

İ.K'nin karakoldaki ifadesinde, ailesiyle Yaylakent beldesindeki kız kardeşini ziyarete gittiklerini ve Dodurga köyündeki evlerine dönerken, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği belirtildi.

Trafiği tehlikeye sokmaktan hakkında işlem yapılan İ.K'nin daha sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:54
  1. Çankırı
  2. Çocuğu aracın arkasına bağlayan baba

YORUM YAZ

  • eminemin19 dk önce
    Sübhanallah.. bu şekilde hayvan bile taşınmaz.. yahu ne adi ne alçak ne umursamaz bir toplum haline geldik! resmen insanlığın çöküş devrini yaşıyoruz. putçuluk istisnasız her yere ya hakim olmuş ya da sinsi kurtçuk gibi tüm bünyelere bir şekilde sızmış vaziyette! Osmanlı toplumu cami inşa ederken, duvarlarına kuşlar için ev yapıyordu, nereden nereye!!!!
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