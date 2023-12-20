  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İdam edin bunları! Esra Erol canlı yayınında skandal

Mert Başaran duyurdu: 4 bin liranızı 2 milyon lira yapmanın formülünü açıklıyorum

Yahudi gazeteciden küstah çıkış! 'Gazze'de 100 bin kişi öldürülmeliydi'

Güvenlik açığı mı, güven sorunu mu? Kripto paralarda endişeler aşılmadı

Ne altın ne dolar! Ünlü ekonomist 'Bunu yapan geleceğini kurtarır' dedi ve açıkladı: Son 10 gün

Çalışan emeklinin 5 bin TL ikramiyesi için tarih belli oldu

Erdoğan'dan uyarı: Bu gerçekle bir an önce yüzleşmeliyiz

'Son 10 gün, acele eden kazanacak!' İslam Memiş tarih vererek uyarıda bulundu!

'Fiyat artıyor, tanesi 5 lira keyfim yerinde' demişti! Yumurta çiftliği açan Coşkun Sabah'tan şok karar

İşte bu yılın en çok kazandıran sektörü! Piyasalara bunlar damga vuracak
Aktüel Çocuğa 'istismar' davasında 'Yaşlı- başlı adamım' diyerek kendini savundu!
Aktüel

Çocuğa 'istismar' davasında 'Yaşlı- başlı adamım' diyerek kendini savundu!

Yeniakit Publisher
2023-12-20 20:46:00 -
Çocuğa 'istismar' davasında 'Yaşlı- başlı adamım' diyerek kendini savundu!

Bolu'nun Gerede ilçesinde, komşusunun 9 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 5 aydır tutuklu yargılanan Sabit B. (81) karar duruşmasında, "Ben yaşlı- başlı bir adamım, böyle şeylerle işim olmaz. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde, komşusunun 9 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 5 aydır tutuklu yargılanan Sabit B. (81) karar duruşmasında, "Ben yaşlı- başlı bir adamım, böyle şeylerle işim olmaz. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi, 'basit cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Olay, 5 ay önce Gerede ilçesine bağlı Ovacık köyünde meydana geldi. İddiaya göre Sabit B., komşusunun çocuğunu evinin bahçesine çağırdı. Sabit B., burada küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Çocuğun olayı anlatması üzerine ailesinin şikayeti ile yapılan soruşturmada Sabit B., tutuklandı. Sabit B. hakkında 'çocuğa karşı cinsel amaçlı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', '12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı nitelikli cinsel istismara teşebbüs' suçlamasıyla dava açıldı.
5 aydır tutuklu yargılanan Sabit B., Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Sabit B., "Olay günü ismini bilmediğim bu kız çocuğu bahçeme gelerek, çok yorulduğunu, dinlenmek istediğini söyledi. Ben de buyur ettim. Kendisine kimlerden olduğunu sorduğumda dedesinin A.B. olduğunu öğrendim. Aramızda husumet olduğunu ve davalık olduğumuzu söyleyerek bahçemden çıkmasını söyledim. Sonrasında ise bisikletine binip gitti. İki saat sonra babaannesi elinde sopa ile gelerek, 'Torunuma neden tacizde bulundun?' diye sordu. Ben de öyle bir şey olmadığını söyledim. Ben yaşlı- başlı bir adamım, böyle şeylerle işim olmaz. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, Sabit B.'nin 'basit cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23