Çocuğa 'istismar' davasında 'Yaşlı- başlı adamım' diyerek kendini savundu!

Bolu'nun Gerede ilçesinde, komşusunun 9 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 5 aydır tutuklu yargılanan Sabit B. (81) karar duruşmasında, "Ben yaşlı- başlı bir adamım, böyle şeylerle işim olmaz. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi, 'basit cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 5 ay önce Gerede ilçesine bağlı Ovacık köyünde meydana geldi. İddiaya göre Sabit B., komşusunun çocuğunu evinin bahçesine çağırdı. Sabit B., burada küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Çocuğun olayı anlatması üzerine ailesinin şikayeti ile yapılan soruşturmada Sabit B., tutuklandı. Sabit B. hakkında 'çocuğa karşı cinsel amaçlı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', '12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı nitelikli cinsel istismara teşebbüs' suçlamasıyla dava açıldı.

5 aydır tutuklu yargılanan Sabit B., Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Sabit B., "Olay günü ismini bilmediğim bu kız çocuğu bahçeme gelerek, çok yorulduğunu, dinlenmek istediğini söyledi. Ben de buyur ettim. Kendisine kimlerden olduğunu sorduğumda dedesinin A.B. olduğunu öğrendim. Aramızda husumet olduğunu ve davalık olduğumuzu söyleyerek bahçemden çıkmasını söyledim. Sonrasında ise bisikletine binip gitti. İki saat sonra babaannesi elinde sopa ile gelerek, 'Torunuma neden tacizde bulundun?' diye sordu. Ben de öyle bir şey olmadığını söyledim. Ben yaşlı- başlı bir adamım, böyle şeylerle işim olmaz. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Sabit B.'nin 'basit cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.