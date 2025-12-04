Coca-Cola ve Nestle'ye 'Çocuklarımızı Zehirlediniz' Davası!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Francisco Kent Savcılığı, Coca-Cola, Nestle, PepsiCo, Kraft Heinz ve Kellogg gibi markalara karşı önemli bir dava açtı.

Dava, bu şirketlerin aşırı işlenmiş gıdalarla halk sağlığını tehlikeye attıkları ve tüketicileri yanıltıcı reklamlarla hedef aldıkları iddiasına dayanıyor.

Savcılık tarafından sunulan dava dosyasında, şekerleme, cips, kahvaltılık gevrek ve enerji içecekleri gibi ürünlerin aşırı işlenmiş yapıları nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına dair bilimsel araştırmalara yer verildi. Belgede, bu ürünlerin özellikle çocuklara yönelik pazarlanmasının sınırlandırılması ve firmaların sağlık zararları konusunda tüketicileri doğru şekilde bilgilendirmesi gerektiği vurgulandı.

San Francisco Kent Savcısı David Chiu, yaptığı açıklamada, “Yiyecekleri insan vücudu için tanınmaz ve zararlı hale getirdiler. Kamu sağlığı krizini bilerek tetikleyen bu şirketler büyük karlar elde etti ve şimdi bu zararın bedelini ödemeliler,” ifadelerini kullandı.

Dava kapsamında, şirketlerin aşırı işlenmiş gıdaların tüketimiyle bağlantılı sağlık sorunlarının yerel yönetimlere yüklediği maliyetleri karşılaması için tazminat ödemesi de talep edildi.

Bu dava, ABD’de ultra işlenmiş gıdaların halk sağlığı üzerindeki etkilerine karşı açılan ilk büyük çaplı hukuk mücadelesi olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, tütün endüstrisine karşı açılan davalara benzer bir sürecin gıda sektöründe de başlayabileceğine dikkat çekiyor.