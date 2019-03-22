Çöç yemeği nasıl yapılır? | Çöç tarifi

Çöç Adana yöremizde oldukça bilinen ve sevilen bir yemektir. Çöç yemeğini kıymayla yapabileceğiniz gibi dilerseniz kıyma yerine 2 adet patates ilave ederek bambaşka bir lezzet de elde edebilirsiniz. Peki, Adana mutfağının enfes yöresel lezzeti çöç yemeği nasıl yapılır? İşte çöç tarifi...

Malzemeler

400 gram dana kıyma

1 su bardağı ince bulgur

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağından biraz fazla galeta unu

1 adet soğan

2 tatlı kaşığı tuz

çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı iri çekilmiş biber

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

Bulguru bir kabın içine alın ve üzerini geçecek kadar su ilave edin.

15-20 dakika bulgurun şişmesi için bekleyin. Ancak fazla şişmemesi ve dağılmaması için çok uzun süre sıcak suda bekletmeyin.

Kıymayı bir kaba alın bulgur, yumurta ve galeta ununu kabın içine ilave edin.

Daha sonra soğanı ince ince doğrayın. Doğranmış soğanı ve ince kıyılmış maydanozu da kaba koyup güzelce karıştırın.

Salçasını, tuzunu, kimyonunu, yağını ve biberlerini de ekleyip bütün malzemeler tamamen karışana kadar yoğurun.

Yoğurduğunuz karışımı dilediğiniz büyüklükte şekillendirin.

Şekillendirdiğiniz çöçleri buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin. Bu işlem çöçlerin pişerken dağılmaması için çok önemlidir.

Fırını 165 dereceye ayarlayın.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinde güzelce kızarana kadar pişirin.