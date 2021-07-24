  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih'in emaneti Ayasofya'nın ibadete açılmasının üzerinden tam bir yıl geçti

Tam da Yunan’ın istediği gibi! Heeeey! Milliyetçi geçinen İP’liler tatilde misiniz?

Türkiye'deki iPhone kullanıcıları bu mesajla uyandı! Büyük tepki çekti

Türkiye'ye 40 kilometre uzakta! ABD bölgeyi cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı

Gürcan Okumuş'tan "GÖKHAN Füzesi" açıklaması

Uzman isim açıkladı: Dördüncü dalga en çok onları vuracak

Yunan spikerden itiraf gibi açıklama: Türkiye güç kazanırken biz beyin hasarı yaşadık

PKK içindeki mide bulandıran gerçeği anlattılar! "Bunu unutmasınlar, erkek-kadın fark etmiyor"

Feminazileri de Chrest fonlamış ABD ve Batı’nın taktiği: Yık yuvayı, kap parayı!

Yargı cuntacılar için neyi bekliyor?
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uyarı: Yol ver hayata!
Sörloth yola çıktı geliyor!
İstanbul'a dönüşte Karabük kilit!
Tokyo'da Tarihi Başarı
Yerel Çobanların kavgası kanlı bitti! Av tüfeğiyle vurdu
Yerel

Çobanların kavgası kanlı bitti! Av tüfeğiyle vurdu

Konya'da çobanlar arasında çıkan kavga kanlı bitti. Av tüfeğiyle vurulan bir çoban hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 16:24:00 -
Çobanların kavgası kanlı bitti! Av tüfeğiyle vurdu

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen olayda, Abdil D.'ye ait hayvanlara çobanlık yapan yabancı uyruklu 40 yaşındaki Ayberk isimli çoban, aynı mahallede Halil H.U.'ya ait hayvanlara çobanlık yapan yabancı uyruklu Osmani G.'yi (40) kendisini darp ettiği iddiasıyla ruhsatsız av tüfeğiyle vurdu.

Ağır yaralanan Osmani G., kaldırıldığı Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheli Ayberk isimli çoban, gözaltına alınarak Yunak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayda kullanılan ve Abdil D.'ye ait olduğu tespit edilen av tüfeğine el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay