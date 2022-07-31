Çoban çökerten nedir? Çoban çökerten çayı nasıl yapılır? Çoban çökerten otunun 8 faydası!

Çoban çökerten nedir?

Tribulus terrestris nedir ne işe yarar?

Tribulus terrestris, Zygophyllaceae ailesine bağlı, çobançökerten olarak bilinen, bir yabanikimyongiller türüdür.

Ülkemizde daha çok Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde yetişmekte olan çoban çökerten otu, bilimsel adıyla tribulus terrestis olduğu bilinmektedir. Bu bitki yaban kimyonu giller ailesinin içerisinde bulunmaktadır. Avustralya kökenli olduğu ve Asya, Amerika, Avrupa’ başta olmak üzere pek çok ülkede de bu bitki yetişmektedir. Daha çok ılıman bölgelerde yetişen bu bitki tek yıllıktır ve sulak alanlarda kendi kendine yetişir. Tarımsal üretim açısından zararlı olduğu ve verimi düşürdüğü bilinmekte olan çaban çökerten otu hayvanlar için ise yararlıdır. Bu bitkinin halk arasında bilinen diğer isimleri ise deve çökerten ve çarık dikenidir. Çoban çökerten otunun faydaları ise halk arasında merak edilen önemli bir konudur.

Toprağa yatık bir biçimde büyüyen bu bitkinin yaprakları merdiven şeklindedir. Betimlemeyi desteklemek gerekirse bu bitkisinin taç yaprakları olduğunu, açık sarı renginde çiçeğinin olduğunu, sivri uçlarının olduğunu, küçük dikenli bir yapıya sahip olduğunu ve meyvelerinin boynuzu andırdığını söylemek mümkündür.

Uzun yıllardır alternatif tıpta kullanılagelen bu bitkinin bilinen pek çok faydası bulunmaktadır. Ayrıca modern tıpta kullanılan ve çoban çökerten otundan yapılan ilaçların olduğu da bilinmektedir. Çoban çökerten otundan elde edilmiş olan ve fayda görmek için kullanılan ürünlerden bazıları şunladır:

Çoban çökerten çayı

Yağı

Çoban çökerten ekstraktı

Ekstresi

Çoban çökerten kapsülü vs.

Tüm bu ürünlerin ve daha fazlasının, internet siteleri ve aktarlardan temin edilebilir.

Alternatif Tıpta Çoban Çökerten Otu

Dünya Sağlık Örgütü resmi sağlık sektörünün dışında kalan tüm sağlık hizmetleri biçimlerini, alternatif tıp olarak tanımlamıştır. Zaman içerisinde uygulamaları çeşitlenmeye devam eden alternatif tıp içerisinde, binlerce yıllık tarihi geçmişi bulunan ve geleneksel tıp olarak adlandırılan yöntemlerde bulunmaktadır.

Toplumsal hafıza, modern tıbbın çözüm üretememesi, ilaçların olası yan etkilerinden korkuluyor olması gibi pek çok sebep, insanları geçmişte olduğu gibi bugünde alternatif tıbba yöneltmektedir. İnsanlar şifa bulmak amacı ile sadece bilimsel tıbba ya da sadece alternatif tıbba yönelebileceği gibi iki seçenekten bir arada da yararlanabilirler. Alternatif tıbbın modern tıbbın yanı sıra kullanılması ise tamamlayıcı tıp olarak tanımlanmasına yol açmaktadır Bilimsel adı ile tribulus terrestis yani çoban çökerten otunun faydasını görmek amacı ile kullanılması da alternatif tıp uygulamaları içerisinde yer almaktadır.

Çoban çökerten otunun 8 faydası!

-Üreme Hormonlarını Destekler

-Tansiyonu Dengeler

-Kas Kütlesini Artırır

-Stresi Engeller

-Enfeksiyonu Temizler

-Vücut Direncini Yükseltir

-Ağrıları Dindirir

-Böbrek Taşlarının Düşmesinde Etkilidir

Çoban Çökerten Çayı Nasıl Yapılır? Tribulus terrestris bitkisi çayı nasıl yapılır?

1 su bardağı kaynamış suyun içine yalnızca bir çay kaşığı çoban çökerten tohumu ekledikten sonra 15 dakika bekleyin. 15 dakika sonrasında çayı süzerek tüketebilirsiniz.

Çoban çökerten çayının kullanım önerileri ise şöyle:

-Günde bir bardak çoban çökerten çayı içilmelidir.

-Hazırlanan çayı kür olarak da tüketebilirsiniz. Bunun için 30 ile 60 gün arasında kullanım yapmanız önerilir.

-Çayı günlük tüketen kişilerin 1 ay sonunda birkaç hafta ara verip sonra yeniden başlaması tavsiye edilir.

-Bitkinin etkisini yitirmemesi için çayın içine hiçbir şey katılmaması önerilir.

-Çoban çökerten çayı tok karnına tüketilmelidir. Aç karna tüketildiğinde sindirim sistemini hızlandırıcı etkisi olacağı için tavsiye edilmez.

Çoban Çökerten Nasıl Kullanılır?

Bu şifalı bitkiyle demlemeyle hazırlanacak çay, gün içinde sadece bir bardak içilmelidir. Daha fazla miktarda içilmesi tansiyonu düşüreceğinden, tavsiye edilmez. Tansiyon hastası olanlar, ilaçlarla birlikte bu bitkiyi nasıl kullanacağını doktoruna danışmalıdır. Bitkiyle hazırlanacak kürler 30-60 gün kadar kullanılmalıdır. Hazırlanan çayı kısa bir süre buzdolabında saklanabilir. Daha sonra bir müddet ara verilmesi gerekir. Etkili bir bitki olduğundan, mutlaka bir uzmana danışılarak kullanılması gerekir. Erkeklerin dostu olarak tanınan bitkiyi, hazır kapsüller halinde satın almakta mümkündür.

Çoban Çökertenin Faydaları Nelerdir?

-Sporcular fiziksel performansı arttırıcı etkileri nedeniyle çoban çökerten bitkisinden faydalanabilir. Kas gücünü arttırdığı gibi, vücut dayanıklılığı da arttırır.

-Kullananlara ruhsal ve duygusal açıdan zindelik verir.

-Erkeklerde prostat iltihabını önler ve prostat gelişiminin olmamasını sağlar.

-Şeker hastalarında, damar tıkanıklığı olanlarda faydalı olur.

-Yüksek tansiyon hastalarında dengeleyici olarak kullanılır.

-Gözlerdeki bazı sorunlarda çoban çökerten bitkisi tavsiye edilir.

-Vücudun direncini arttıran şifalı bir bitkidir.

-Damarlarda oluşan plakların giderilmesinde etkilidir. Bu nedenle kalp hastalıklarından koruyucu etkisi bulunmaktadır.

-Kadınlarda yumurtlama sorunlarının giderilmesinde ve kısırlık tedavisinde destekleyici olur.

-Kolesterolün ve kan yağlarının dengelenmesinde etkilidir.

-Böbrek rahatsızlıklarında, böbrek kumu ve taşının düşürülmesinde kullanılır.

-İdrar yolları için doğal bir antiseptik özelliğine sahiptir. İdrar kaçırma, idrar yollarında kanama, ağrılı idrar yapma gibi etkileri düzeltir.

-Kadınlarda rahmin büyümesini destekler, adet dönemlerindeki ağır kanamaları engeller.

-Kadınlardaki hormon dengesinin kurulmasına yardımcı olur. Adet öncesinde ve menopoz döneminde olan sorunların azaltılmasını sağlar.

-Hamilelik döneminde yaşanabilecek düşüklerin engellenmesinde etkilidir.

Çoban Çökerten çayı nasıl yapılır İbrahim Saraçoğlu?

Çoban çökerten bitkisi çayı nasıl yapılır? 1 su bardağı kaynamış suyun içine yalnızca bir çay kaşığı çoban çökerten tohumu ekledikten sonra 15 dakika bekleyin. 15 dakika sonrasında çayı süzerek tüketebilirsiniz.

Etkili bir bitki olduğundan, mutlaka bir uzmana danışılarak kullanılması gerekir.