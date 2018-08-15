CNN'den Trump'a sert uyarı: Türkiye ABD borsalarını batırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntüleri eşliğinde verilen haberde, ''Türkiye ile ticaret savaşı Amerikan borsalarını batırdı'' ifadesi kullanıldı.

CNN bu yayınıyla Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırı gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'a sert tepki gösterdi. Trump'ın ek vergileri karşısında Türkiye'nin misillemeleriyle Amerikan borsalarında iki gündür sert düşüşler yaşanıyor.

Bugün de Amerikan borsaları güne 300 puanlık düşüşle başladı. Bugünkü veriler 11 Temmuz'dan bugüne en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.