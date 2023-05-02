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Medya CNN'de tartışılan Kılıçdaroğlu'nun SNC hayali stüdyoyu karıştırdı! Ahmet Hakan acil reklama gtti
Medya

CNN'de tartışılan Kılıçdaroğlu'nun SNC hayali stüdyoyu karıştırdı! Ahmet Hakan acil reklama gtti

Yeniakit Publisher
2023-05-02 02:39:00 - 2023-05-02 02:41:11

CNN Türk canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CIA'ye iş yapan SNC şirketi ile çalışacağını vadetmesi değerlendirildi. Ahmet Hakan, Zafer Şahin ile kadın güreşçisi Bedri Baykam arasında yaşanan sert tartışma karşısında çareyi reklama gitmekte buldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olursa kapatılan Atatürk Havalimanı'nda SNC şirketi ile çalışacağını söylemesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP liderinin, birlikte çalışmayı hayal ettiği SNC'nin CIA ile iş yaptığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na, "Onca yerli ve milli teknoloji şirketi varken neden SNC'yi tercih etti?" eleştirisi yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun eleştirilen vaadi, CNN Türk canlı yayınında da tartışıldı. CNN yayınında KJ'ye "Atatürk havalimanı ABD'liye verilmeli mi?" yazıldı.

Rejiye müdahale eden program moderatörü Ahmet Hakan, "Bu firma Türk. ABD'li şirkete verilir mi?' dememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Tartışma koptu reklama gidildi

Ahmet Hakan, düzeltme yaptıktan sonra stüdyodaki Bedri Baykam'a dönerek, "Değil mi, doğrusu bu olmalı." dedi. Baykam, "Sonuçta bu şirketin sahibi Türk." karşılığını verdi.
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Stüdyoda bulunan Zafer Şahin ise Baykam ile diğer konuk İsmail Dükel'e, "Amerika'daki şirketi savunuyorsunuz da Bayraktar'ı savunamıyorsunuz" eleştirisinde bulundu.

Şahin'in tokat gibi sözleri Dükel ile Baykam'ın ağırına gitti. Bağrışmalarla başlayan tartışma büyüyünce Ahmet Hakan çareyi reklama arası vermekte buldu.

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