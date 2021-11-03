CNN Türk canlı yayınında kriz! Kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı
CNN Türk'te sunucu Sultan Arınır'ın enflasyon rakamlarını aktardığı sırada ilginç bir olay yaşandı. Kanalın Ankara muhabiri Serhat Dal, yanlış zamanlarda yayına alınması nedeniyle kağıtları yere fırlatarak yayını terk etti.
CNN Türk canlı yayınında "Bağlantı" krizi yaşandı. Sabah saatlerinde Sultan Arınır, son dakika gelişmesi olarak enflasyon rakamlarını vatandaşlara aktarmaya başladı. Ancak bu sıralarda arka taraftaki hareketlilik anbean izleyiciye yansıdı.
Son dakika haber verildi
Sultan Arınır'ın konuştuğu sırada ön tarafta da "Ekim ayı enflasyonu yüzde yüzde 2.39 arttı" şeklinde KJ yansıtıldı. Ancak bu anlara ne haber ne de Arınır'ın anlattıkları damga vurdu. CNN Türk Ankara Muhabiri Serhat Dal, "Sanırım bir yanlışlık oldu, biz Bilim Kurulu toplantısını konuşacaktık" dedi.
Kağıtları fırlatıp yayından çıktı
Dal, rejinin yeniden habere dönmesinin ardından ekranda görünmediğini düşünerek kağıtları yere fırlatıp yayını terk etti. Dal'ın bu sırada sinirli şekilde yanlış bağlantıya tepki gösterdiği görüldü.