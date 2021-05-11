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Dünya CNN spikeri Filistinli gencin sorusuyla dumura uğradı!
Dünya

CNN spikeri Filistinli gencin sorusuyla dumura uğradı!

Dünya üzerindeki olayları yaptıkları haberlerle kışkırtan CNN International, terör devleti İsrail'in şiddetini görmezlikten geldi. CNN spikeri, Filistinlileri suçlayınca Filistinli genç yazarın sorusuyla neye uğradığını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 18:41:00 - 2021-05-11 18:53:37

Şeyh Cerrah'taki olayların nedeni olarak Filistinlileri göstermeye çalışan CNN spikeri, Filistinli genç yazar tarafından hiç beklemediği bir soruyla karşılaştı.

İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göçle tehdit etmeyi sürdürüyor. Mahalle yakınlarına gelen yüzlerce Yahudi yerleşimci, çevreden yapılan çağrılar üzerine Filistinli gençlerin bölgeye gelmesiyle uzaklaşmak zorunda kalmıştı.

CNN spikeri Filistinlileri suçladı

CNN International, Şeyh Cerrah'ta yaşananları aktarırken Filistinli yazar Muhammed El-Kurd'u görüntülü bağlantıyla canlı yayına aldı.

Söz konusu mahallede İsrail zorbalığına karşı direnen Filistinlileri şiddetin kaynağı gibi göstermeye çalışan CNN spikeri ile El-Kurd arasındaki diyalog, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Filistinli gencin sorusuyla neye uğradığını şaşırdı

CNN spikeri, "Şu anda sizinle ve diğer ailelerle birlikte patlak veren şiddetli protestoları destekliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Filistinli genç, "Benim ve ailemin şiddetle mal ve mülküne el konulmasını destekliyor musunuz?" karşılığını verdi. Hiç beklemediği tepkiyle karşı karşıya kalan spiker, bir süre sessizliğe büründü.

'Etnik temizliğe karşı yapılan protestoları destekliyorum'

Spiker, daha sonra sorusunu değiştirerek, "Aileni desteklemek için gerçekleşen protestoları destekliyor musun diye soruyorum." ifadesini kullandı.

El-Kurd, "Etnik temizliğe karşı yapılan protestoları destekliyorum." şeklinde cevapladı.

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