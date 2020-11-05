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Dünya CNN bölgeden az önce duyurdu! Otomatik silahlarla sokağa indiler
Dünya

CNN bölgeden az önce duyurdu! Otomatik silahlarla sokağa indiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın, oyların tamamı sayılmadan hile yapıldığını iddia etmesinden sonra, bazı eyaletlerde silahlı destekçileri sokağa indi. CNN televizyonu görüntüleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:48:00 -

ABD Başkanı Donald Trump'ın, oyların tamamı sayılmadan hile yapıldığını iddia ederek seçim sonuçlarını tartışmalı hale getirme girişimi sonrası bazı eyaletlerde silahlı destekçileri sokağa indi.

Arizona ve Michigan'daki seçim merkezlerinin önünde silahlı Trump yanlıları görüldü. CNN, bir noktada polisin bir baskına karşı 'çıkış planı' yaptığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerde hile yapıldığını iddia edip bazı eyaletlerde devam eden oy sayımının durdurulması için mahkemeye başvurması sonrasında ülkede gerilim yüksek. Birçok eyalette Demokrat seçmen oy sayımını durdurulması için "Her bir oy sayılsın" sloganıyla sokağa döküldü. Biden'ın önde gittiği Arizona ve Michigan'da ise Trump'ın silahlı destekçileri görüntülendi.

Otomatik silahlar

CNN televizyonu, Arizona eyaletinin Maricopa kentinin bir seçim merkezinin dışında silahlı kişilerin bulunduğunu, olası bir baskına karşı polisin bir 'çıkış planı' hazırladığını duyurdu. İçerideki gazetecilerin de çıkış planına uyması istendi. CNN, Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te de bir oy sayım merkezin önünde toplanan Trump destekçilerinden bazılarının otomatik silahlar taşıdığı bilgisini verdi.

Birçok haber kanalının Biden'ın kazandığını duyurduğu ancak Trump'ın arayı kısmen kapattığı Arizona'da, başkanın destekçileri "Oyları sayın" sloganları atıyor.

Trump yönetiminin oy sayımının durdurulması için dava açtığı Michigan ve Pennslyvania'daki destekçileriyse, burada sayımın askıya alınması için sokakta. AP ajansı, Trump'ın destekçilerinin Michigan'ın Detroit kentinde bir seçim merkezine zorla girmeye çalıştığını duyurdu. Öfkeli kalabalığın "Oyları saymayı durdur" gibi sloganlar attığı duyuldu.

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