ÇMO’dan "anız yakmayın" çağrısı

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, anızların yakılmasının canlı yaşamını, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Doğan, anız yakılmasıyla hem doğanın hem de çevrenin tahribata uğradığını, aynı zamanda havanın sağlığı tehlikeye atacak düzeyde kirlendiği uyarısında bulundu.

Anız yakılmasının toprağa organik madde açısından katkı sağlayan kısmın ortadan kaldırılması, birçok canlının ölmesi anlamına geldiğini anımsatan Doğan, bu durumun toprağın veriminin azalmasına da neden olduğunu kaydetti.

Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Kenan Doğan şöyle devam etti:

“Zamandan ve maliyetten kazanç sağlandığı düşünülse de anız yangınları, aslında ülke topraklarına büyük zarar vermektedir. Ayrıca saatlerce süren yangınlarla birlikte oluşan dumanlar hava kirliliğine neden olmaktadır. Toprak yüzeyinde yüksek derecede sıcaklık meydana geldiğinden toprağın içerisinde mikrobiyolojik canlıların azalarak doğal dengenin bozulmasına, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak bozulan yapısı nedeniyle veriminin düşmesine, organik madde içeriği azalan toprağın su tutma kapasitesinin düşmesine, erozyona uğramasına ve kuraklığa sebebiyet vermektedir.”

Doğaya, çevreye ve insana zarar verilmesinin önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini belirten Doğan, çiftçilerin de anız yangınlarının olumsuzlukları konusunda bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti.

Kenan Doğan, hububat hasadının ardından toprak yüzeyinden alınamayan kısımlar yakılmayıp uygun aletlerle parçalanmalı ve bu durumun toprağa ve toprağın yeni ürün için hazır hale getirilmesine engel teşkil etmeyeceği anlatılması gerektiğini belirterek, "2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun, Ek-1 Maddesinde ’Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır’ denilmektedir. Denetimlerin ve cezai işlemlerin anızların yakılmaması doğrultusunda uygulanması, çiftçilerimizin konu hakkında bilgilendirilmesi, toprağımıza ve doğaya verilen tahribatın önüne geçilmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Anız belirli bir sistem dahilinde ve gerekirse yerel yönetimlerin kontrolünde uygun makine, ekipman ve iş gücü teşviki ile toplanarak yakılmak yerine, başka tesisler için ham madde olarak kullanıma gönderilmelidir. Anız bölgemizde de kurulan bazı tesisler için ham madde olarak kullanılarak enerji ürünü sağlanabilecektir. Yerel yönetimler; üretici ile sanayici arasında bir aracı rol üstlendiklerinde işlem hububat hasadı ile birlikte başlayıp, toprağın korunması sağlanarak, anız yakılması ve anız yangınlarının neden olduğu kirlilik önlenebilecektir. Odamız çevre kirliliğinin önlenmesi, korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılabilmesi kapsamında, anız yangınları konusunda yerel yönetimlerle işbirliğine gidiyoruz. Bu çerçevede bu konuda fikir birliği sağladığımız yerel yöneticilere sunulmak üzere önerdiğimiz sistemi proje halinde raporlaştırma çalışmalarına başlanmıştır" diye konuştu.