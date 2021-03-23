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Teknoloji Clubhouse ne zaman Android’e gelecek?
Teknoloji

Clubhouse ne zaman Android’e gelecek?

Sesli sosyal ağ olan Clubhouse’un Android’e geleceği belli olmuştu. Söz konusu platformu oluşturan Paul Davison, uygulamanın ne zaman çıkacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Clubhouse ne zaman Android’e gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 14:11:00 -
Clubhouse ne zaman Android’e gelecek?

Sosyal ağ Clubhouse'un temsilcileri, söz konusu uygulamanın Android için beklenen sürümünün lansmanına ilişkin müjdeli haberi verdi.

Clubhouse ne zaman Android’e gelecek?

Haftalık toplantıda, Clubhouse kurucu ortağı Paul Davison, şirketin son zamanlarda uygulamanın Android sürümü üzerinde çok çalıştığını belirtti. Davison, bu sürecin birkaç ay sürebileceğini belirtti. Clubhouse uygulamasının Android platformuna bu baharın sonlarında veya yazın başlarında geleceği görülüyor.

Clubhouse blogu, 2021 yılının başında geliştiricilerin, uygulamanın Android versiyonu için çalışmaların başladığını duyurdu. Ancak şirket belirli bir tarih vermemişti.

Twitter, farklı platformlarda daha fazla kullanıcıya yeni Spaces özelliğine erişim sağlamak için Clubhouse Android uygulamasının gecikmesinden faydalandı. Kısa bir süre sonra da Twitter, Spaces'ı nisan ayında daha geniş bir kitleye resmi olarak sunmayı planlıyor.

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