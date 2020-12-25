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Spor Club Brugge Bas Dost'u transfer etti
Spor

Club Brugge Bas Dost'u transfer etti

Belçika ekibi Club Brugge, Hollandalı golcü futbolcu Bas Dost'u renklerine kattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 03:22:00 -
Club Brugge Bas Dost'u transfer etti

Belçika ekibi Club Brugge, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından Hollandalı golcü futbolcu Bas Dost'u kadrosuna kattı.

Club Brugge Kulübü, 31 yaşındaki santrfor Dost'un transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Belçika basınında yer alan haberlerde Dost'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.

Dost, ülkesinin Emmen, Heracles, Heerenveen, Almanya'nın Wolfsburg, Portekiz'in Sporting Lizbon takımlarında forma giydikten sonra Ağustos 2019'da Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.

Hollanda Milli Takımı'nda 18 kez görev yapan Dost, Eintracht Frankfurt kariyerinde 43 maça çıkıp 15 gol atmıştı.

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