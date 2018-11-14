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"Clinton 2020'de yeniden aday!"

ABD'de 2016'daki başkanlık seçiminde Donald Trump'a kaybeden Demokratların adayı Hillary Clinton'ın 2020'de yeniden başkanlığa aday olacağı iddia edildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:14
"Clinton 2020'de yeniden aday!"

Hillary Clinton'ın eski danışmanlarından Mark Penn ve eski Demokrat Partili siyasetçi Andrew Stein, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde birlikte kaleme aldıkları makalede, "Hillary Clinton'ın ülkenin ilk kadın başkanı olma yolunda henüz tamamlanmamış bir misyonu ve Trump'a karşı kişisel hıncı var" dedi.

Trump, seçim kampanyası sırasında Clinton'ı hapse attıracağını söylemişti.

"Trump'ı yenecek bir stratejiyle..."

Penn ve Stein'in makalesinde ise şu ifadeler yer aldı:

"Clinton, bu küçük düşürücü yenilgisinden sonra siyasi kariyerinin bir amatörün elinde son bulmasına izin vermeyecek. Clinton'ın 2016'da nerede yanlış yapıldığını değerlendirmek için önünde 2 yılı var. 'Aday olmayacağım' açıklamalarına bakmayın. Obama ve (eşi Bill) Clinton da son ana kadar aday olmayacaklarını söylemişti. Trump'ı yenecek bir stratejiyle geri gelecek."

Daha önce aday olacağı iddialarını reddeden Clinton, geçen ay bir soru üzerine "Başkanolmayıisterim" demişti.

Makalede, Clinton'ın ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki tecavüz ve taciz iddialarından sonra başlayan "#MeToo" (#Bende) hareketi, bireysel silahlanma ve Trump'ın iptal ettiği sağlık reformu konularında 'durdurulması imkansız bir güç olarak ortaya çıkacağı' savunuldu.

Donald Trump'ın kıdemli danışmanlarından Kellyanne Conway da makaleyi Twitter'da "Sevgili Tanrım, evet lütfen" notuyla paylaştı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:14
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  4. Demokrat Parti
  5. andrew stein
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