Claude Fable erişime kapatıldı

Yapay zekâ dünyasında dikkat çeken bir erişim krizi yaşandı. Anthropic tarafından haftanın başında tanıtılan Claude Mythos 5 ve bu altyapı üzerine geliştirilen Claude Fable 5 dil modeli, kullanıma sunulmasının hemen ardından erişime kapatıldı.

Şirketin açıklamasına göre karar, ABD hükümetinin güvenlik gerekçesiyle verdiği ihracat kontrolü talimatı doğrultusunda alındı. Bu adım, gelişmiş yapay zekâ modellerinin yalnızca teknoloji rekabeti değil, ulusal güvenlik ve stratejik kontrol başlığı altında da değerlendirildiğini bir kez daha gösterdi.

YASAK YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLARI DA KAPSIYOR

Anthropic’in duyurusunda en dikkat çeken noktalardan biri, erişim kısıtlamasının kapsamı oldu. Talimatın yalnızca ABD dışındaki kullanıcıları değil, ABD içinde veya dışında bulunan yabancı ülke vatandaşlarını da kapsadığı belirtildi.

Bu nedenle yasağın Anthropic’in yabancı uyruklu çalışanlarını da etkilemesi dikkat çekti. Şirket, yükümlülüklere uymak amacıyla Claude Mythos 5 ve Claude Fable 5 modellerine tüm müşteriler için erişimi kapattığını bildirdi.

GÜVENLİK AÇIKLARINI BULMA KABİLİYETİ ÖNE ÇIKIYORDU

Claude Mythos 5’in özellikle güvenlik açıklarını tespit etme konusunda yüksek kabiliyete sahip olduğu ifade ediliyordu. Bu nedenle modelin henüz sınırlı sayıda ABD merkezli firma ile test sürecinde olduğu belirtilmişti.

Claude Fable 5 ise Mythos modelini temel alan, güvenlik önlemleri artırılmış yeni nesil dil modeli olarak konumlandırılıyordu. Ancak model daha geniş kullanıma açılmadan güvenlik ve ihracat kontrolü tartışmalarının merkezine yerleşti.

JAILBREAK İDDİASI KARARI HIZLANDIRDI

Anthropic, erişim kısıtlamasının arkasındaki ana gerekçelerden birinin Claude Fable 5’teki güvenlik önlemlerini aşmaya yönelik bir “jailbreak” söylentisi olduğunu açıkladı.

Şirket, buna rağmen mevcut güvenlik testlerinde modeli tamamen savunmasız bırakacak evrensel bir yöntem tespit edilmediğini belirtti. Anthropic’e göre şu aşamada modeli geri çağırmayı gerektirecek ölçüde kesinleşmiş bir risk bulunmuyor.

MÜŞTERİLERDEN ÖZÜR, WASHINGTON İLE GÖRÜŞME

Anthropic, modellerin erişime kapatılması nedeniyle müşterilerinden özür diledi. Şirket, sorunun çözümü için ilgili makamlarla görüşmelerin sürdüğünü ve yükümlülükler çerçevesinde hareket edildiğini bildirdi.

Yaşanan gelişme, en gelişmiş yapay zekâ modellerinin bundan sonraki dönemde daha sıkı ihracat kontrolleri, güvenlik denetimleri ve erişim sınırlamalarıyla karşılaşabileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

YAPAY ZEKÂDA YENİ DÖNEM: MODEL GÜCÜ KADAR ERİŞİM DE TARTIŞILIYOR

Claude Mythos 5 ve Claude Fable 5 krizi, yapay zekâ yarışında artık yalnızca model performansının değil, bu modellere kimlerin erişebileceğinin de kritik hale geldiğini ortaya koydu.

Güvenlik açıklarını tespit edebilen, siber kabiliyetleri güçlendirebilen ve ileri düzey analizler yapabilen yapay zekâ sistemleri, devletlerin doğrudan kontrol alanına girmeye başladı. Anthropic’in yeni modellerine getirilen kısıtlama da bu yeni dönemin en somut örneklerinden biri oldu.