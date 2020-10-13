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Ekonomi CK Enerji'de atama
Ekonomi

CK Enerji'de atama

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:19:54 -
CK Enerji'de atama

ANKARA (AA) - Türkiye'nin 7 şehrinde 8,4 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK Enerji'nin İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Barış Müstecaplıoğlu getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20 yılı aşkın süredir Yapı Kredi, Arkas Holding, TAV Havalimanları gibi farklı sektörlerin firmalarında insan kaynakları yöneticiliği yapan Müstecaplıoğlu, CK Enerji'ye katılmadan önce Koç Topluluğu Divan Şirketler Grubu'nda görev yapıyordu.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan ve Aon Hewitt En İyi İşverenler Ödülü, Brandon Hall İK Uygulamalarında Mükemmellik Ödülleri'ne layık görülen projelere imza atan Müstecaplıoğlu, aynı zamanda "Hayallere Ulaşma Rehberi" isimli kişisel gelişim kitabıyla ve dünyanın pek çok ülkesinde verdiği eğitimlerle biliniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müstecaplıoğlu, CK Enerji olarak insan kaynakları stratejilerini yalın, çevik ve tasarım odaklı bir bakış açısıyla yenilemek üzere heyecan verici bir dönüşüm yolculuğuna çıktıklarını ifade etti.

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