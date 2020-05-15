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Cizre’de yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri, kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:21:55 -
Cizre’de yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi ekipleri, kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Cizre Belediyesi, yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe genelinde deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cudi, Şah, Alibey, Dağkapı ve Dicle mahallelerinde yama çalışmalarına devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilindeki cadde ve sokaklarda yama çalışması yapıyor. İlçe genelinde yapılan yol iyileştirme çalışmaları kapsamında ekiplerimiz, altyapı çalışmaları veya kullanımdan bozulan güzergahlarda yol iyileştirme düzenlemelerinde bulunuyor.


Yama çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Belediye olarak bazı mahallelerimizde meydana gelen çukurlar trafik konforunu rahatsız ediyor, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Bununla ilgili olarak ekiplerimizi yama çalışmalarına yönlendirdik. Bu kapsamda Cudi, Şah, Alibey, Dağkapı ve Dicle mahallelerinde çalışmalarımızı başlattık. Önümüzdeki günler de ihtiyaç duyulan diğer mahallelerimizde de yama çalışmalarımızı sürdürerek sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmelerini sağlayacağız" dedi.


Bozuk yerler ile yama ve bakım gerektiren yerleri Fen İşleri Müdürlüğüne iletilmesini isteyen Kaymakam Sinanoğlu, belediye sosyal medya hesaplarına mesaj yazarak cadde, sokak adı belirterek ulaşılması halinde işlerin takipçisi olacaklarını da ifade etti.

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