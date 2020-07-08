Cizre'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralılar devlet hastanelerine kaldırıldı.
Cizre'de sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, Kuştepe köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, araçtaki Melise Dalmış (21), Camia Oğlağı (27), Fatma Bayın (19) ve Beytullah Başaran (23) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.
Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Melisa Dalmış, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.