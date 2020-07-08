  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Cizre'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralılar devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 09:31:00 -
Cizre'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Cizre'de sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, Kuştepe köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, araçtaki Melise Dalmış (21), Camia Oğlağı (27), Fatma Bayın (19) ve Beytullah Başaran (23) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Melisa Dalmış, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yaşar

İt ürür kervan yürür Biride orta malı yaşoya yukarıda pezoluk yapmış
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı