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Aktüel

Cizre'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 09:18:48 -
Cizre'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BHU 807 plakalı kamyonet, Kuştepe köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, araçtaki Melise Dalmış (21), Camia Oğlağı (27), Fatma Bayın (19) ve Beytullah Başaran (23) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Melisa Dalmış, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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